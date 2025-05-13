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Держсекретар Рубіо обговорив шляхи до припинення вогню в Україні з главами МЗС кількох країн
08:49 13.05.2025 |
Державний секретар США Марко Рубіо обговорив шляхи до припинення вогню в Україні з главами МЗС кількох країн, включно з Україною, повідомляє сайт Державного департаменту США.
Зокрема, Рубіо провів розмови з міністром закордонних справ Франції Жан-Ноелем Барро, Німеччини Йоганном Вадефулем, Польщі Радославом Сікорським, Великої Британії Девідом Ламмі, України Андрієм Сибігою, а також з Верховним представником Європейського Союзу Кайєю Каллас.
"Лідери обговорили шляхи до припинення вогню та досягнення миру в Україні", - сказано в повідомленні.
Як повідомлялося, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан провів телефонну розмову з держсекретарем США Марко Рубіо, а також обговорив з главами МЗС Франції Жан-Ноелем Барро та РФ Сергієм Лавровим зусилля щодо припинення війни між Росією та Україною.
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