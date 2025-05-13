Держсекретар Рубіо обговорив шляхи до припинення вогню в Україні з главами МЗС кількох країн

Державний секретар США Марко Рубіо обговорив шляхи до припинення вогню в Україні з главами МЗС кількох країн, включно з Україною, повідомляє сайт Державного департаменту США.

Зокрема, Рубіо провів розмови з міністром закордонних справ Франції Жан-Ноелем Барро, Німеччини Йоганном Вадефулем, Польщі Радославом Сікорським, Великої Британії Девідом Ламмі, України Андрієм Сибігою, а також з Верховним представником Європейського Союзу Кайєю Каллас.

"Лідери обговорили шляхи до припинення вогню та досягнення миру в Україні", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан провів телефонну розмову з держсекретарем США Марко Рубіо, а також обговорив з главами МЗС Франції Жан-Ноелем Барро та РФ Сергієм Лавровим зусилля щодо припинення війни між Росією та Україною.