Фінансові новини
- |
- 13.05.25
- |
- 04:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Сибіга провів спільні телефонні переговори із колегами з Британії, Німеччини, Польщі, США, Франції та ЄС
16:29 12.05.2025 |
У розвиток попередніх контактів президента України Володимира Зеленського глава МЗС Андрій Сибіга провів конструктивні спільні телефонні переговори з колегами з Франції, Німеччини, Польщі, Великої Британії, США та Європейського союзу.
"Було надзвичайно важливо розпочати цей вирішальний тиждень зі змістовної розмови в такому форматі про наступні кроки у просуванні миру. Я повідомив колегам, що, згідно з даними нашого військового командування, Росія наразі ігнорує нашу пропозицію про припинення вогню та продовжує атакувати вздовж усієї лінії фронту", - написав Сибіга у соцмережі Х.
Український міністр повторив, що Україна залишається повністю відданою мирним зусиллям. За його словами, усі дії України демонструють конструктивний підхід. Сибіга наголосив "на сміливому рішенні президента Зеленського висловити готовність до зустрічі з Путіним у четвер, а також на відсутності досі відповіді з російської сторони".
За словами Сибіги, "аби дипломатія була ефективною та дала шанс миру, на фронті має бути тиша", тому повне, безумовне та тривале припинення вогню протягом щонайменше 30 днів залишається критично важливим.
"Ми скоординували подальші мирні зусилля найближчими днями, а також санкції та інші кроки, які можуть бути здійснені, якщо Росія продовжуватиме відкидати припинення вогню та мирні зусилля", - зазначив глава МЗС України.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна та ЄС підписали меморандум щодо співробітництва в оборонній промисловості
|Зеленський підписав ратифікацію угоди про ресурси зі США
|ICAO визнала РФ відповідальною за катастрофу малайзійського «Боїнга» рейсу MH17
|Єврокомісар з оборони пояснив імовірну роль України у системі колективної оборони ЄС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|На УУБ за закінченням II кварталу очікується 90% виконання договорів купівлі-продажу деревини
У РУБРИЦІ
|Трамп теж може приїхати в Стамбул на зустріч Путіна і Зеленського
|Росія повинна негайно погодитися на 30-денне припинення вогню з Україною - учасники зустрічі у форматі «Веймар+»
|Північна Македонія долучилась до ініціативи зі створення «трибуналу для Путіна»
|Частина з 800 млрд євро на переозброєння ЄС піде на закупівлі для ЗСУ – комісар
|Україна та ЄС підписали меморандум щодо співробітництва в оборонній промисловості
|Зеленський підписав ратифікацію угоди про ресурси зі США
Бізнес
|Microsoft забороняє своїм співробітникам користуватись чат-ботом китайської DeepSeek
|NVIDIA модифікує чип H20 для Китаю, щоб обійти експортні обмеження США — Reuters
|Rheinmetall і ICEYE запускають спільне виробництво супутників у Німеччині
|Amazon представила Vulcan — робота, який не просто бачить, а й відчуває предмети
|Peugeot поширила восьмирічну гарантію на всі електромобілі
|Huawei представила перший ноутбук з власною операційною системою HarmonyOS
|Виробник айфонів Foxconn випускатиме електрокари для Mitsubishi