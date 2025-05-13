Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Сибіга провів спільні телефонні переговори із колегами з Британії, Німеччини, Польщі, США, Франції та ЄС

 

У розвиток попередніх контактів президента України Володимира Зеленського глава МЗС Андрій Сибіга провів конструктивні спільні телефонні переговори з колегами з Франції, Німеччини, Польщі, Великої Британії, США та Європейського союзу.

"Було надзвичайно важливо розпочати цей вирішальний тиждень зі змістовної розмови в такому форматі про наступні кроки у просуванні миру. Я повідомив колегам, що, згідно з даними нашого військового командування, Росія наразі ігнорує нашу пропозицію про припинення вогню та продовжує атакувати вздовж усієї лінії фронту", - написав Сибіга у соцмережі Х.

Український міністр повторив, що Україна залишається повністю відданою мирним зусиллям. За його словами, усі дії України демонструють конструктивний підхід. Сибіга наголосив "на сміливому рішенні президента Зеленського висловити готовність до зустрічі з Путіним у четвер, а також на відсутності досі відповіді з російської сторони".

За словами Сибіги, "аби дипломатія була ефективною та дала шанс миру, на фронті має бути тиша", тому повне, безумовне та тривале припинення вогню протягом щонайменше 30 днів залишається критично важливим.

"Ми скоординували подальші мирні зусилля найближчими днями, а також санкції та інші кроки, які можуть бути здійснені, якщо Росія продовжуватиме відкидати припинення вогню та мирні зусилля", - зазначив глава МЗС України.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5387
  0,0083
 0,02
EUR
 1
 46,1578
  0,5950
 1,27

Курс обміну валют на вчора, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1352  0,00 0,00 41,7652  0,03 0,07
EUR 46,4352  0,05 0,11 47,2074  0,07 0,14

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5400  0,02 0,04 41,5600  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес