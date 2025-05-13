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АНАЛІТИКА

Топдипломатка ЄС: якщо не буде перемир'я, не може бути переговорів

 

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас звинуватила Росію в "іграх" і заявила, що перед будь-якими переговорами про припинення війни в Україні має бути встановлено перемир'я.

Як пише "Європейська правда", про це Каллас сказала у понеділок в Лондоні, її заяву наводить The Guardian.

Каллас згадала про понад 100 російських безпілотників, якими РФ вночі атакувала Україну.

"Ми маємо чинити тиск на Росію, щоб вона дійсно прагнула миру і сіла за стіл переговорів з Україною", - сказала вона, звинувативши Москву в "іграх".

"Якщо вони продовжують бомбардувати Україну, якщо не буде припинено вогонь, то переговори під обстрілами неможливі", - заявила глава дипломатії ЄС журналістам.

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес вважає, що якщо потенційна зустріч у Стамбулі в четвер є лише способом РФ затягнути час, то вона не має жодного сенсу.

Нагадаємо, Владімір Путін заявив, що налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі в четвер, 15 травня.

Згодом президент США Дональд Трамп оголосив, що вимагає від України погодитися на зустріч з РФ у Стамбулі, попри те, що Москва ігнорує умову "спершу перемир'я, потім переговори".

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський сказав, що готовий особисто говорити з правителем РФ в четвер у Стамбулі.
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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