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АНАЛІТИКА

Зеленський повідомив, що поговорив із папою Левом XIV і запросив його в Україну

 

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів свою першу телефонну розмову з папою Римським Левом XIV, під час якої, зокрема, запросив понтифіка здійснити апостольський візит в Україну.

Такий візит, за словами президента, «приніс би справжню надію для всіх вірян, для всіх наших людей». Як заявив Зеленський, сторони домовилися підтримувати контакт і спланувати особисту зустріч найближчим часом.

«Це була наша перша розмова, але вже дуже тепла і справді предметна... Дуже цінуємо слова Його Святості про необхідність досягнення справедливого й тривалого миру для нашої країни і звільнення полонених. Говорили про тисячі депортованих Росією українських дітей. Україна розраховує на сприяння Ватикану в поверненні їх додому, до своїх родин», - написав Зеленський у телеграмі.

За словами президента, він також поінформував папу про домовленість України і партнерів про те, що від 12 травня має розпочатися повне, безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів, а також підтвердив готовність України до подальших переговорів «у будь-якому форматі, зокрема до прямих перемовин, що ми неодноразово підкреслювали».

«Україна хоче закінчити цю війну й робить усе заради цього. Очікуємо на відповідні кроки з боку Росії», - додав голова держави.

У Ватикані про розмову не повідомляли.

Напередодні папа Римський Лев XIV у своєму першому недільному благословенні згадав про країни, які страждають від війни, й закликав до «якнайшвидшого справжнього миру» в Україні.

Конклав обрав нового папу Римського 8 травня. Ним став кардинал Роберт Френсіс Превост родом із Чикаго (США).

Папу Римського Франциска поховали 26 квітня у римській базиліці Санта-Марія-Маджоре. Він помер 21 квітня у віці 88 років після інсульту.
За матеріалами: Радіо Свобода
Ключові теги: Ватикан
 

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