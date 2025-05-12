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У Британії 12 травня пройде зустріч голів МЗС країн ЄС щодо України
08:32 12.05.2025 |
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі12 травня прийме європейських колег на зустрічі, присвяченій підтримці України і зміцненню європейської безпеки.
Як повідомляють західні агенції новин із посиланням на МЗС Британії, на зустрічі будуть представники Франції, Італії, Німеччини, Іспанії, Польщі та ЄС.
«Виклик, з яким ми стикаємося сьогодні, стосується не лише майбутнього України - він екзистенційний для всієї Європи», - сказав Леммі перед переговорами.
Очікується, що британський міністр оголосить про подальші санкції проти тих, хто підтримує вторгнення Росії в Україну, повідомило його міністерство.
Зустріч відбудеться після суботнього візиту лідерів Франції, Німеччини, Польщі й Великої Британії до Києва.
У заяві за підсумками візиту лідери, до яких приєдналися США, закликали Росію погодитися на 30-денне припинення вогню, щоб уможливити проведення мирних переговорів.
Президент США Дональд Трамп у четвер, після телефонної розмови із президентом України Володимиром Зеленським, закликав до 30-денного безумовного припинення вогню між Росією та Україною. У іншому разі, попередив Трамп, Вашингтон і його партнери запровадять подальші санкції.
Президент України Володимир Зеленський увечері 11 травня заявив, що готовий до прямих переговорів із РФ, і 15 травня чекатиме на російського лідера Володимира Путіна в Стамбулі «особисто».
Він сказав про це після того, як президент Росії Володимир Путін запропонував поновити «прямі переговори» з Україною 15 травня у Стамбулі. На пропоноване Україною і союзниками безумовне припинення вогню з 12 травня російський лідер не відповів.
11 травня президент США Дональд Трамп закликав Україну «негайно» погодитися на запропоновані Путіним переговори в Туреччині, водночас висловивши сумнів у тому, що «Україна укладе угоду з Путіним».
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