Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Британії 12 травня пройде зустріч голів МЗС країн ЄС щодо України

 

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі12 травня прийме європейських колег на зустрічі, присвяченій підтримці України і зміцненню європейської безпеки.

Як повідомляють західні агенції новин із посиланням на МЗС Британії, на зустрічі будуть представники Франції, Італії, Німеччини, Іспанії, Польщі та ЄС.

«Виклик, з яким ми стикаємося сьогодні, стосується не лише майбутнього України - він екзистенційний для всієї Європи», - сказав Леммі перед переговорами.

Очікується, що британський міністр оголосить про подальші санкції проти тих, хто підтримує вторгнення Росії в Україну, повідомило його міністерство.

Зустріч відбудеться після суботнього візиту лідерів Франції, Німеччини, Польщі й Великої Британії до Києва.

У заяві за підсумками візиту лідери, до яких приєдналися США, закликали Росію погодитися на 30-денне припинення вогню, щоб уможливити проведення мирних переговорів.

Президент США Дональд Трамп у четвер, після телефонної розмови із президентом України Володимиром Зеленським, закликав до 30-денного безумовного припинення вогню між Росією та Україною. У іншому разі, попередив Трамп, Вашингтон і його партнери запровадять подальші санкції.

Президент України Володимир Зеленський увечері 11 травня заявив, що готовий до прямих переговорів із РФ, і 15 травня чекатиме на російського лідера Володимира Путіна в Стамбулі «особисто».

Він сказав про це після того, як президент Росії Володимир Путін запропонував поновити «прямі переговори» з Україною 15 травня у Стамбулі. На пропоноване Україною і союзниками безумовне припинення вогню з 12 травня російський лідер не відповів.

11 травня президент США Дональд Трамп закликав Україну «негайно» погодитися на запропоновані Путіним переговори в Туреччині, водночас висловивши сумнів у тому, що «Україна укладе угоду з Путіним».
За матеріалами: Радіо Свобода
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5470
  0,0357
 0,09
EUR
 1
 46,7528
  0,1342
 0,29

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1352  0,00 0,00 41,7652  0,03 0,07
EUR 46,4352  0,05 0,11 47,2074  0,07 0,14

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5400  0,02 0,04 41,5600  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес