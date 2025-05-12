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АНАЛІТИКА

ЗМІ: майбутні поставки зброї Україні від Німеччини будуть засекречені

 

Німеччина значно обмежить інформацію щодо того, яку зброю вона постачає Україні, після трьох років широкої прозорості.

Про це повідомляє dpa із посиланням на урядові джерела, передає "Європейська правда".

Як стверджують німецькі урядові джерела, новий уряд країни "значно обмежить інформацію про поставки озброєння в майбутньому".

Головна мета - "не дати агресору військової переваги у війні в Україні".

Зазначається, що обмеження публічних дебатів про поставки озброєння є частиною "тактики ведення війни".

Як у майбутньому буде інформуватися Бундестаг про поставки зброї, поки що не повідомляється.

Зазначимо, Християнсько-демократичний союз, Християнсько-соціальний союз і Соціал-демократична партія Німеччини ще до того, як офіційно прийшли до влади, в коаліційній угоді підтвердили, що продовжуватимуть підтримку України.

В середині квітня уряд Німеччини оновив перелік військової допомоги, яку передав Україні - зокрема, у нього увійшли засоби протиповітряної оборони, боєприпаси і дрони.
 

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