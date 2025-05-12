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АНАЛІТИКА

Велика Британія надасть Україні 5 додаткових систем ППО Raven – ЗМІ

Велика Британія надасть Україні 5 додаткових систем ППО Raven – ЗМІ

 

Велика Британія надасть Україні п'ять додаткових систем протиповітряної оборони Raven, ефективність комплексів в протидії ударним БпЛА складає 70%, повідомляє профільний портал "Мілітарний".

"Система отримала офіційну назву Raven (укр. Крук), хоча також використовується позначення Frankensam. Сам комплекс був розроблений за ідеєю Центру авіаційних та космічних військ Королівських ПС всього за 4 місяці... Вперше Raven потрапив до України навесні 2023 року, і з того моменту система здійснила понад 400 пусків ракет по цілях типу безпілотників Shahed 136. Загальна ефективність склала 70%", - зазначається у повідомленні на сайті порталу у суботу

За інформацією видання, на сьогодні Велика Британія вже передала Україні вісім таких систем, а ще п'ять систем наразі готуються до постачання в Україну.

Зазначається, що основним засобом ураження повітряних цілей у системі Raven є авіаційна ракета ASRAAM. Вона має загальну вагу 88 кг і здатна розвивати максимальну швидкість до трьох махів. За оцінками ракета має ефективну дальність польоту до 15 км при пуску з землі (25+ км при пуску з літака), а її бойова частина вагою 10 кг забезпечує ураження більшості повітряних цілей - як безпілотників, так і бойових літаків.

Для створення цієї системи фахівці Королівських ПС тісно співпрацювали з компанією MBDA UK, яка є розробником та виробником ракети ASRAAM, а також з компанією Supercat, яка є виробником та розробником цього модульного автомобіля.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Британія
 

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