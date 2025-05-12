Келлог: перед перемовинами РФ має погодитись на 30-денне перемир’я

Спецпредставник президента США Кіт Келлог сказав, що Росія має погодитися на 30-денне перемир'я, перш ніж мирні перемовини розпочнуться.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у своєму X.

Келлог прокоментував допис прем'єр-міністра Нової Зеландії, де той приєднався до вимоги західних лідерів до РФ щодо безумовного 30-денного перемир'я перед будь-якими подальшими переговорами.

"Навіть прем’єр Нової Зеландії розуміє це. Як неодноразово казав президент Трамп, вбивства мають зупинитися! Спершу безумовне 30-денне припинення вогню, і, під час того, початок комплексних перемовин про мир. Іншого шляху немає", – написав Кіт Келлог.







10 травня він висловив думку, що всеосяжне припинення вогню на 30 днів у російсько-української війни започаткує процес її завершення.