Макрон: Не може бути жодних переговорів, коли говорить зброя

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що без повного припинення вогню не може бути жодних переговорів між Україною та Росією.

"У Києві разом із президентом Трампом ми зробили чітку пропозицію: безумовне 30-денне припинення вогню, починаючи з понеділка. Президент Зеленський взяв на себе зобов'язання без жодних умов. Тепер ми очікуємо такої ж чіткої відповіді від Росії", - написав він у соціальній мережі Х у неділю.

"Не може бути жодних переговорів, коли говорить зброя. Не може бути ніякого діалогу, якщо в той же час бомбардують цивільне населення. Зараз потрібне припинення вогню, щоб можна було розпочати переговори. Заради миру", - наголосив він.

Як повідомлялося, у відповідь на заяви лідерів Коаліції охочих з Україною з вимогою до РФ щодо 30-денного перемир'я з 12 травня, Володимир Путін його проігнорував, запропонувавши 15 травня прямі переговори РФ з Україною на основі начебто домовленостей у Стамбулі у квітні 2022 р.