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"Наймаючи на роботу людину, яка розумніша за вас, ви показуєте, що все-таки ви розумніші"
Річард Грант
Макрон: Не може бути жодних переговорів, коли говорить зброя
07:59 12.05.2025 |
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що без повного припинення вогню не може бути жодних переговорів між Україною та Росією.
"У Києві разом із президентом Трампом ми зробили чітку пропозицію: безумовне 30-денне припинення вогню, починаючи з понеділка. Президент Зеленський взяв на себе зобов'язання без жодних умов. Тепер ми очікуємо такої ж чіткої відповіді від Росії", - написав він у соціальній мережі Х у неділю.
"Не може бути жодних переговорів, коли говорить зброя. Не може бути ніякого діалогу, якщо в той же час бомбардують цивільне населення. Зараз потрібне припинення вогню, щоб можна було розпочати переговори. Заради миру", - наголосив він.
Як повідомлялося, у відповідь на заяви лідерів Коаліції охочих з Україною з вимогою до РФ щодо 30-денного перемир'я з 12 травня, Володимир Путін його проігнорував, запропонувавши 15 травня прямі переговори РФ з Україною на основі начебто домовленостей у Стамбулі у квітні 2022 р.
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