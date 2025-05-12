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АНАЛІТИКА

Зеленський виступив проти ідеї Келлога щодо демілітаризованої зони у війні з РФ

 

Президент Володимир Зеленський вважає ідею демілітаризованої зони в 30 кілометрів у війні з РФ "на сьогодні неживою".

Про це він заявив на пресконференції у Києві за участю лідерів Франції, Британії, Польщі та Німеччини, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Зеленський наголосив, що спочатку припинення вогню, а все інше потім.

"Питання про демілітаризовану зону, розведення військ, я чув про це в медіа і не тільки в медіа, від багатьох різних людей, від багатьох розвідок. Офіційно Україна нічого подібного не отримувала. Але... як сапери - всі шукають якісь можливості, який ще з нами експеримент провести", - зазначив він.

За його словами, на сьогодні ця ідея не дуже релевантна.

"Питання демілітаризованої зони в обидва боки по 15 км - а чому по 15? І з якої лінії ми будемо рахувати, з кордону, з якої контактної лінії... Навіть якщо говорити про 15 км, що ми будемо робити з Херсоном? Це означає, що в Херсоні не буде наших військ. Не буде наших військ у Херсоні - у нас не буде Херсона", - заявив президент.

Він пригадав, що після 2014 року контактна лінія мінялася і було багато припинень вогню, які росіяни і сепаратисти використовували для просування вперед і захоплення українських територій.

Президент також зазначив, що ілюзій, що порушень припинення вогню не буде, немає. Але, за його словами, це дуже важливий крок

"Якщо після цього погодитися на буферну зону і відійти на 15 такі міста як Херсон, Харків і Суми - у всіх буде начебто мир, а в них буде продовжуватися війна, бо над ними буде літати артилерія. Тому на сьогодні це передчасно про це говорити і ідея на сьогодні нежива", - заявив Зеленський.

Раніше спеціальний посланець американського президента з питань України Кіт Келлог озвучив ідею демілітаризованої зони, яку будуть контролювати і Україна, і Росія.
Ключові теги: США, Росія
 

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