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Зеленський виступив проти ідеї Келлога щодо демілітаризованої зони у війні з РФ
07:57 12.05.2025 |
Президент Володимир Зеленський вважає ідею демілітаризованої зони в 30 кілометрів у війні з РФ "на сьогодні неживою".
Про це він заявив на пресконференції у Києві за участю лідерів Франції, Британії, Польщі та Німеччини, повідомляє кореспондент "Європейської правди".
Зеленський наголосив, що спочатку припинення вогню, а все інше потім.
"Питання про демілітаризовану зону, розведення військ, я чув про це в медіа і не тільки в медіа, від багатьох різних людей, від багатьох розвідок. Офіційно Україна нічого подібного не отримувала. Але... як сапери - всі шукають якісь можливості, який ще з нами експеримент провести", - зазначив він.
За його словами, на сьогодні ця ідея не дуже релевантна.
"Питання демілітаризованої зони в обидва боки по 15 км - а чому по 15? І з якої лінії ми будемо рахувати, з кордону, з якої контактної лінії... Навіть якщо говорити про 15 км, що ми будемо робити з Херсоном? Це означає, що в Херсоні не буде наших військ. Не буде наших військ у Херсоні - у нас не буде Херсона", - заявив президент.
Він пригадав, що після 2014 року контактна лінія мінялася і було багато припинень вогню, які росіяни і сепаратисти використовували для просування вперед і захоплення українських територій.
Президент також зазначив, що ілюзій, що порушень припинення вогню не буде, немає. Але, за його словами, це дуже важливий крок
"Якщо після цього погодитися на буферну зону і відійти на 15 такі міста як Херсон, Харків і Суми - у всіх буде начебто мир, а в них буде продовжуватися війна, бо над ними буде літати артилерія. Тому на сьогодні це передчасно про це говорити і ідея на сьогодні нежива", - заявив Зеленський.
Раніше спеціальний посланець американського президента з питань України Кіт Келлог озвучив ідею демілітаризованої зони, яку будуть контролювати і Україна, і Росія.
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