Допомога Україні від США надходить, обмін розвідданими не зупинений, сподіваюсь на посилення санкцій проти РФ – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Дональду Трампу за те, що той не зупинив допомогу та обмін розвідувальними даними і висловив сподівання, що той посилить санкції проти РФ.

"Я дякую президенту Трампу за те, що він не зупинив і допомога сьогодні американська йде, за те, що він не зупинив обмін розвідданими. Це для нас важливо під час роботи захисту неба. І те, що він не зупинив діючі на сьогодні санкції - я дуже розраховую на їх посилення", - сказав Зеленський на спільній пресконференції лідерів Коаліції охочих у Києві у суботу.

Він також назвав підписану угоду між Україною та США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови хорошою. "Ми підписали зі Сполученими Штатами Америки хорошу угоду, ми розраховуємо, що американський бізнес прийде в Україну і буде підтримувати українську економіку і це буде взаємовигідна угода, працююча угода", - сказав Зеленський.