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Допомога Україні від США надходить, обмін розвідданими не зупинений, сподіваюсь на посилення санкцій проти РФ – Зеленський
07:57 12.05.2025 |
Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Дональду Трампу за те, що той не зупинив допомогу та обмін розвідувальними даними і висловив сподівання, що той посилить санкції проти РФ.
"Я дякую президенту Трампу за те, що він не зупинив і допомога сьогодні американська йде, за те, що він не зупинив обмін розвідданими. Це для нас важливо під час роботи захисту неба. І те, що він не зупинив діючі на сьогодні санкції - я дуже розраховую на їх посилення", - сказав Зеленський на спільній пресконференції лідерів Коаліції охочих у Києві у суботу.
Він також назвав підписану угоду між Україною та США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови хорошою. "Ми підписали зі Сполученими Штатами Америки хорошу угоду, ми розраховуємо, що американський бізнес прийде в Україну і буде підтримувати українську економіку і це буде взаємовигідна угода, працююча угода", - сказав Зеленський.
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