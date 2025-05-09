Україна висилає двох угорських дипломатів у відповідь на дії Угорщини, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у п'ятницю, 9 травня.

До МЗС запросили посла Угорщини в Україні та вручили йому відповідну ноту, додав він.

"Двоє угорських дипломатів повинні покинути нашу країну протягом 48 годин, - заявив Сибіга в дописі у Х. - Ми діємо у відповідь на дії Угорщини, виходячи з принципу взаємності та наших національних інтересів".

В Угорщині закидають шпигунство двом українським дипломатам

Раніше цього дня угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто заявив, що Угорщина висилає двох співробітників українського посольства в Будапешті, звинувативши їх нібито у шпигунстві. Також він заявив, що паралельно з війною в Україні зростає і "антиугорська пропаганда".

"Ми, угорці, хочемо миру, ми говоримо "ні" війні, ми ніколи не постачали зброю Україні і ніколи не будемо, і ми не дозволили і не дозволимо втягнути себе в цю війну, втягнути Угорщину в цю війну", - заявив також угорський міністр.

СБУ заявляла про викриття угорських шпигунів

Раніше цього дня Служба безпеки України заявила про викриття агентурної мережі воєнної розвідки Угорщини, яка здійснювала шпигунську діяльність.

Було затримано двох колишніх військових, які, за інформацією української спецслужби, збирали інформацію про військову захищеність Закарпатської області, займалися пошуком вразливих місць у наземній і повітряній обороні регіону, та вивчали суспільно-політичні погляди місцевих жителів, зокрема сценарії їхньої поведінки, якщо на територію Закарпаття зайдуть угорські війська.

Затриманим загрожує довічне ув'язнення за звинуваченнями у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Сіярто у відповідь на оприлюднення цієї інформації теж закинув Україні антиугорську пропаганду.