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За Насірова внесли заставу розміром 40 мільйонів гривень і він вийшов з-під варти

22:45 09.05.2025 |

Політика

 

За екскерівника Державної фіскальної служби внесли заставу. Про це повідомила речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис Суспільному.

За даними джерел Суспільного у правоохоронних органах йдеться про Романа Насірова.

24 квітня ВАКС взяв під варту екскерівника Державної фіскальної служби Романа Насірова та збільшив для нього розмір застави з 27 до 40 мільйонів гривень. Таким чином колегія суддів частково задовольнила клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Раніше стало відомо, що Роман Насіров добровільно мобілізувався до Збройних сил України. Його обвинувачують у ймовірному отриманні хабаря в розмірі 722 млн грн за відшкодування ПДВ компаніям бізнесмена Олега Бахматюка та у справі з газовими схемами екснародного депутата Олександра Онищенка.

У Спеціальній антикорупційній прокуратурі повідомили, що адвокат подав клопотання про зупинення кримінального провадження у зв'язку з мобілізацією свого клієнта до певної частини.

10 квітня у Збройних силах скасували наказ про мобілізацію ексочільника Держфіскальної служби Романа Насірова. Проводять службове розслідування щодо його мобілізації.

Що відомо про справу Насірова

У жовтні 2022 року ексочільнику Державної фіскальної служби Роману Насірову, його раднику, а також власнику агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олегу Бахматюку повідомили про підозру у справі про відшкодування ПДВ.

Колишньому голові ДФС Роману Насірову обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 17 грудня 2022 року з альтернативою внесення застави у розмірі 523,2 млн грн.

17 листопада минулого року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила задовольнити апеляційну скаргу захисту колишнього голови ДФС Романа Насірова. Суд залишив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 523,2 млн грн застави.

8 березня 2023 року Вищий антикорупційний суд заочно арештував власника агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка у справі про надання хабаря ексголові ДФС Насірову та його раднику.
 

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