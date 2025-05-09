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АНАЛІТИКА

Канцлер Німеччини Мерц: Україна може стати членом ЄС до членства в НАТО

 

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що Україна може стати членом Європейського союзу раніше, аніж членом НАТО.

Таку думку він висловив у п'ятницю в Брюсселі в штаб-квартирі НАТО під час спільної з генеральним секретарем цієї організації Марком Рютте прессконференції.

Зокрема, відповідаючи на запитання журналістів, підтримує Німеччина членство України в НАТО, не зважаючи на той факт, що президент США Дональд Трамп, "очевидно, намагається спонукати Україну відмовитися від цієї перспективи", Мерц сказав, що поділяє оцінку генерального секретаря щодо членства України, яка полягає в тому, що всі союзники в НАТО погодилися щодо незворотного шляху України до членства, але це питання ніколи не було предметом майбутньої мирної угоди.

Разом з тим, Мерц продовжив: "Хотів би додати, що Україна має перспективу вступу до Європейського союзу. Я думаю, що з точки зору часових рамок, це буде до вступу до НАТО, якщо це колись станеться. І має бути чітко визначено, що Україна суверенно вирішує, яким шляхом вона хоче йти. Україні запропоновано подати заявку на членство в Європейському Союзі. Ви знаєте критерії такого вступу. І якщо Україна відповідатиме цим критеріям, вона є бажаним членом Європейського Союзу".

При цьому канцлер Німеччини наголосив, що Україна "є і повинна залишатися суверенним актором, який самостійно визначає свої політичні та військові альянси".

Разом з цим Мерц ухилився від запитання, чи готова Німеччина надіслати свої війська до України в рамках Коаліції охочих. "На питання про те, як можна забезпечити гарантії безпеки, нам не потрібно відповідати сьогодні. Наступний крок, який потрібно зробити зараз, - це припинення вогню на 30 днів, починаючи з цих вихідних. Потім мають відбутися мирні переговори. Нам потрібен мирний договір, і, залежно від умов такого договору, виникнуть наступні питання, тобто гарантії безпеки для України, і це питання, яке сьогодні не є актуальним, тому нам не потрібно давати на нього відповідь сьогодні", - сказав він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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