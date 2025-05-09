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Сибіга і Каллас розповіли деталі трибуналу для Путіна і Лаврова
14:51 09.05.2025 |
Трибунал щодо злочину агресії проти України є обов'язковим елементом правосуддя і лідери РФ не мають лишатися безкарними.
Про це заявили на спільній пресконференції у Львові очільники української та європейської дипломатії, повідомляє кореспондент "Європейської правди".
Висока представниця ЄС з безпекової та зовнішньої політики ЄС Кая Калас наголосила, що злочин агресії має особливу вагу навіть у порівнянні з воєнними злочинами, які вчиняли російські військові.
"Без агресії, без цього злочину не було б воєнних злочинів, вчинених в Україні", - заявила вона. Каллас також наголосила, що агресія - це "лідерський злочин", що передбачає вину керівників країни.
Український міністр закордонних справ Андрій Сибіга зі свого боку висловив упевненість, що у новоствореному трибуналі мають бути засуджені також найвищі керівники РФ. "Президент Росії, прем'єр-міністр, міністр закордонних справ Росії - всі вони міжнародні злочинці, і трибунал у майбутньому винесе відповідні вироки (щодо цих керівників РФ)", - заявив він.
За словами Сибіги, існує юридична можливість досягти цих вироків. "Розроблена формула роботи трибуналу прийнятна для України", - заявив він.
Каллас також наголосила, що існує можливість винесення вироків ще до арешту топпосадовців РФ. "Чи можуть вони бути засуджені заочно? Так, це можливо. Але діє обмеження, доки вони перебувають на посаді", - додала вона
"Трибунал буде знаходитися у Гаазі, у столиці міжнародного права і відповідальності", - додав Сибіга.
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