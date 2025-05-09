Макрон після спілкування з Трампом: готові «діяти рішуче», якщо РФ не піде на припинення вогню

Президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що цієї ночі розмовляв з президентом США Дональдом Трампом про припинення вогню в Україні.

Про це Макрон розповів у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

Президент Франції зазначив, що привітав чіткий заклик Трампа до безумовного 30-денного припинення вогню. За словами Макрона, у п'ятницю вранці цей заклик підтримали британські та скандинавські партнери.

Макрон наголосив, що необхідно усім негайно працювати для припинення вогню - "без удаваності та маневрів, спрямованих на затягування часу".

"Україна вже майже два місяці тому погодилася на це припинення вогню. Тепер я чекаю, що Росія зробить те саме. В іншому разі ми будемо готові реагувати рішуче, разом з усіма європейцями та в тісній координації з США", - написав президент Франції.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у п'ятницю пригрозив Росії новими санкціями, якщо вона не погодиться на тривале перемир'я в Україні та на мирні переговори.

У четвер Мерц також мав телефонну розмову з Дональдом Трампом. Як повідомив канцлер, він висловив Трампу свою підтримку плану 30-денного перемир'я в Україні.

Дональд Трамп після розмови з президентом України Володимиром Зеленським 8 травня заявив, що в найкращому варіанті хотів би 30-денного безумовного перемир'я та знову згадав про можливість нових санкцій проти Росії.