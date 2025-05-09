Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Макрон після спілкування з Трампом: готові «діяти рішуче», якщо РФ не піде на припинення вогню

 

Президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що цієї ночі розмовляв з президентом США Дональдом Трампом про припинення вогню в Україні.

Про це Макрон розповів у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

Президент Франції зазначив, що привітав чіткий заклик Трампа до безумовного 30-денного припинення вогню. За словами Макрона, у п'ятницю вранці цей заклик підтримали британські та скандинавські партнери.

Макрон наголосив, що необхідно усім негайно працювати для припинення вогню - "без удаваності та маневрів, спрямованих на затягування часу".

"Україна вже майже два місяці тому погодилася на це припинення вогню. Тепер я чекаю, що Росія зробить те саме. В іншому разі ми будемо готові реагувати рішуче, разом з усіма європейцями та в тісній координації з США", - написав президент Франції.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у п'ятницю пригрозив Росії новими санкціями, якщо вона не погодиться на тривале перемир'я в Україні та на мирні переговори.

У четвер Мерц також мав телефонну розмову з Дональдом Трампом. Як повідомив канцлер, він висловив Трампу свою підтримку плану 30-денного перемир'я в Україні.

Дональд Трамп після розмови з президентом України Володимиром Зеленським 8 травня заявив, що в найкращому варіанті хотів би 30-денного безумовного перемир'я та знову згадав про можливість нових санкцій проти Росії.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5113
  0,0725
 0,17
EUR
 1
 46,8870
  0,1875
 0,40

Курс обміну валют на сьогодні, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1362  0,02 0,05 41,7372  0,07 0,16
EUR 46,4845  0,22 0,46 47,2759  0,16 0,34

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5250  0,00 0,01 41,5500  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес