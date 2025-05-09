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Елеонор Рузвельт
Глави МЗС держав Європи вшанували у Львові полеглих українських воїнів
10:54 09.05.2025 |
Міністри закордонних справ європейських держав та глава дипломатії ЄС Кая Каллас, що прибули до Львова 9 травня, вшанували полеглих українських воїнів.
Фото із церемонії вшанування Каллас опублікувала у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".
Європейські дипломати відвідали Поле почесних поховань Личаківського цвинтаря, де поховані українські військові, полеглі у російсько-українській війні. На місці були також прем'єр Денис Шмигаль, глава МЗС Андрій Сибіга та мер Львова Андрій Садовий.
"Сьогодні ми святкуємо День Європи разом з Україною та її народом. Адже в родині радість і труднощі розділяють усі. Разом із міністрами закордонних справ ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною за тривалий мир. За майбутнє, в яке ми віримо", - написала Кая Каллас.
Кая Каллас напередодні анонсувала, що "остаточне політичне схвалення" трибуналу для Владіміра Путіна відбудеться у Львові 9 травня.
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