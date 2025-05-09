Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Глави МЗС держав Європи вшанували у Львові полеглих українських воїнів

Глави МЗС держав Європи вшанували у Львові полеглих українських воїнів

 

Міністри закордонних справ європейських держав та глава дипломатії ЄС Кая Каллас, що прибули до Львова 9 травня, вшанували полеглих українських воїнів.

Фото із церемонії вшанування Каллас опублікувала у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

Європейські дипломати відвідали Поле почесних поховань Личаківського цвинтаря, де поховані українські військові, полеглі у російсько-українській війні. На місці були також прем'єр Денис Шмигаль, глава МЗС Андрій Сибіга та мер Львова Андрій Садовий.

"Сьогодні ми святкуємо День Європи разом з Україною та її народом. Адже в родині радість і труднощі розділяють усі. Разом із міністрами закордонних справ ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною за тривалий мир. За майбутнє, в яке ми віримо", - написала Кая Каллас.

Глави МЗС держав Європи вшанували у Львові полеглих українських воїнів

 

Кая Каллас напередодні анонсувала, що "остаточне політичне схвалення" трибуналу для Владіміра Путіна відбудеться у Львові 9 травня.
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5113
  0,0725
 0,17
EUR
 1
 46,8870
  0,1875
 0,40

Курс обміну валют на сьогодні, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1362  0,02 0,05 41,7372  0,07 0,16
EUR 46,4845  0,22 0,46 47,2759  0,16 0,34

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5250  0,00 0,01 41,5500  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес