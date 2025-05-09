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Новий голова МЗС Німеччини прибув в Україну з колегами з інших країн ЄС для святкування Дня Європи
10:51 09.05.2025 |
Новопризначений міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль прибув в Україну в ніч на п'ятницю на знак солідарності та завірив у підтримці євроінтеграційних прагнень України.
"Я вперше прибув до України як міністр закордонних справ. Чому? Бо разом з моїми колегами з інших країн ЄС я хочу у День Європи показати, що ми підтримуємо Україну. Європейський Союз - це місце надії, місце притулку для багатьох людей з України, які сподіваються, що ця країна також колись зможе приєднатися. Німеччина це підтримуватиме", - сказав Вадефуль у відеозверненні, опублікованому в соцмережі Х.
За його словами, ЄС є організацією, яка виступає за безпеку та порядок у Європі, "і це також є ключовим пунктом моєї зовнішньої політики". "Ми повинні проводити зовнішню політику, орієнтовану на безпеку. І тому важливо, щоб ми разом завтра показали Україні знак солідарності. Ми зібралися тут у День Європи, щоб показати, що солідарність важлива, що ми підтримуємо одне одного і не дозволимо російській агресії відбутися просто так", - сказав Вадефуль.
9 травня в Україні та країнах ЄС відзначається День Європи на знак миру та єдності у цій частині світу.
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