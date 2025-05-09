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АНАЛІТИКА

У Зеленського розповіли про деталі телефонної розмови з Трампом

 

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп у телефонній розмові говорили про вже ратифіковану Україною "угоду про надра" та про "подальші зусилля для досягнення миру".

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у комюніке, опублікованому Офісом президента України.

Зеленський і Трамп обмінялися вітаннями з нагоди Дня перемоги над нацизмом, а також привітали ратифікацію Верховною Радою угоди про економічне партнерство між Україною і США, що відома як "угода про надра".

"Лідери погодилися з важливістю цієї історичної угоди, яка відкриває багато можливостей для України та США", - зазначають у комюніке.

Решта розмови стосувалися зусиль для досягнення миру і "конкретних кроків" для цього.

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Як зазначають, Трамп поцікавився ситуацією на фронті, Зеленський коротко розповів про це.

"Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова до негайного 30-денного припинення вогню та очікує на згоду Росії із цією пропозицією. Після цього Україна готова перейти до переговорів у будь-якому форматі", - йдеться у комюніке. Зазначають, що лідери України та США погодили наступні контакти.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп після розмови з Зеленським написав у своїй соцмережі, що "в ідеалі" хотів би 30-денного безумовного перемир'я та знову згадав про можливість нових санкцій проти Росії, а також натякнув, що чекає прямих перемовин між РФ і Україною.

Перед цим Трамп сказав, що пропозиція "триденного перемир'я" від Путіна - це "дуже багато" у порівнянні з тим, що було раніше.

Також він висловив думку, що правитель РФ став більш налаштованим на укладання миру після нещодавнього падіння цін на нафту.
Ключові теги: США
 

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