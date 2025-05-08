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АНАЛІТИКА

Українські нардепи торік наростили свої доходи вдвічі – до понад 7 мільярдів

15:48 08.05.2025 |

Політика

 

Сукупний дохід 387 народних депутатів за 2024 рік становить 7,1 млрд грн, що майже вдвічі більше, ніж вони отримали у 2023 році. А середня зарплата зросла на 13%.

Про це повідомили аналітики R&D-центру YouControl, які дослідили декларації депутатів за 2023 та 2024 роки.

Зокрема, у 268 парламентарів доходи зросли в порівнянні з 2023 роком. Середній відсоток зростання доходів становить 28%. Проте розподіл не рівномірний: доходи деяких збільшились несуттєво, а деякі народні обранці навпаки збільшили статки в понад 10 разів.

Найбільше за 2024 рік у співвідношенні з 2023-м доходи збільшились у Вадима Столара (+94%), Ігоря Палиці (+87%) та Івана Чайківського (+87%).

Середня річна зарплата нардепів у 2024 році становила близько 747 тис грн, що на 13% більше ніж їхня середня зарплата у 2023 році.

Найбільшу зарплату у 2024 році у 1,6 млн грн задекларував член фракції "Слуга Народу" Анатолій Остапенко. Його зарплата зросла більш ніж вдвічі в порівнянні з 2023 роком.

Також зазначається, що загальна сума грошових активів нардепів у 2024 році сягнула 14,8 млрд грн, що на 3 млрд більше ніж роком раніше.

Понад 36% (5,4 млрд грн) від цієї суми припадає на грошові активи експрезидента Петра Порошенка, а відповідно і сукупна сума таких активів є найбільшою серед усіх фракцій і груп у "Європейської Солідарності".

Друге місце за розміром грошових активів посідає фракція "Слуга Народу" в 2,16 млрд грн. Найбільші суми грошових активів серед членів цієї фракції задекларували Олександр Сова (245,1 млн грн) та Олег Семінський (162,4 млн грн).

Сукупна сума грошових активів членів групи "Відновлення України" у 2024 році складає майже 2 млрд грн. Понад 50% від цієї суми становлять грошові активи Вадима Столара.

Члени депутатської групи "Платформа за життя та мир" у 2024 році задекларували 1,6 млрд грн. Найбільші суми у Григорія Суркіса (631,7 млн грн) та Віталія Борта (397,2 млн грн).

Найменше грошових активів (124 млн грн) задекларували члени фракції "Голос".
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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