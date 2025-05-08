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В ОП розповіли про нові переговори з представниками США та Європи про припинення вогню
10:49 08.05.2025 |
В Офісі президента України розповіли, що 7 травня керівник ОПУ Андрій Єрмак провів онлайн-переговори щодо припинення вогню з представниками США та низки європейських держав.
Про це йдеться у повідомленні ОПУ 8 травня, пише "Європейська правда".
Зокрема, відбулись переговори зі спецпредставниками президента США Стівеном Віткоффом і Кітом Келлогом, а також дипломатичним радником президента Франції Емманюелем Бонном, радником з питань національної безпеки прем'єра Британії Джонатаном Пауеллом, радником канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики та безпеки Гюнтером Зауттером.
Також відбулися розмови з дипломатичними представниками країн Північної Європи та Балтії, Європейської ради та Європейської комісії.
У розмовах узяли участь міністр оборони України Рустем Умєров, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, заступник керівника ОПУ Ігор Жовква, радники керівника ОПУ Дарія Зарівна та Олександр Бевз.
Головною темою стало запровадження безумовного та повного припинення вогню на 30 днів.
Єрмак наголосив, що повне та безумовне припинення вогню має стати першим етапом і передумовою для проведення переговорів про досягнення справедливого та стійкого миру. Водночас пропозиція Владіміра Путіна про триденне перемир'я покликана забезпечити виключно безпеку параду в Москві, а не досягнення миру, зазначили в ОПУ.
На переговорах також йшлося про застосування можливих інструментів тиску на Росію у разі відмови від прийняття пропозиції щодо припинення вогню або порушення домовленостей про повну тишу.
Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп вважає, що пропозиція Путіна про так зване "триденне перемирʼя" - це "дуже багато" у порівнянні з тим, що було раніше.
Натомість прем'єр-міністр Британії Кір Стармер та президент Франції Емманюель Макрон закликали Росію погодитися на 30-денне припинення вогню.
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