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Війна в Україні була однією з основних тем зустрічі Трампа й Карні - ЗМІ
08:56 08.05.2025 |
Президент США Дональд Трамп та премʼєр-міністр Канади Марк Карні під час зустрічі у Вашингтоні приділили багато часу обговоренню війни в Україні.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це з посиланням на власні поінформовані джерела пише CBC News.
"Хоча Карні, його делегація та більшість канадців були найбільш занепокоєні розмовами про 51-й штат й каральними тарифами Трампа, сам президент хотів розділити із Карні трапезу та поговорити про глобальні проблеми сучасності, зокрема російсько-українську війну, протистояння із Китаєм та ситуацію в Ірані", - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що "Трамп хотів почути думку Карні стосовно питань, які його непокоять, намагаючись виконати свої передвиборчі обіцянки щодо швидкого припинення війни в Україні та стримування ядерних амбіцій Ірану". "Розв'язання цих двох проблем виявилося для адміністрації особливо складним", - зауважує CBC News.
Окрім цього під час робочого ланчу двох лідерів йшлося про Ізраїль, Газу й хуситів у Ємені. "У тому, що президент цікавився думкою Карні з цих питань, вбачається "обнадійливий знак", що Трамп поважає нового очільника Канади й вважає його гідним", - пояснює видання.
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