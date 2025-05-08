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Україна презентувала ударний дрон FP-1, який здатний летіти на 1600 км
08:53 08.05.2025 |
На виставці до Дня піхоти представили український ударний дрон FP-1. Його особливість - велика дальність польоту до 1600 км та бойова частина масою до 120 кг, а залежно від навантаження змінюється і дальність. Як повідомляє Mezha Media, FP-1 створений для ураження цілей на стратегічній глибині та вже виробляється у великій кількості.
«Цей дрон уже виробляється в дуже великій кількості, є чималий інтерес партнерів. Цей виріб народився в Україні та був дуже швидко масштабований. Це ще одна річ, якою ми можемо поділитись із нашими партнерами», - розповіла заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Анна Гвоздяр.
Вперше FP-1 застосували у 2024 році - для ударів по регіонах РФ.
Окрім FP-1, на виставці демонстрували й інші українські розробки. Поміж них - безпілотник «Булава», створений компанією UAC. Він має бойову частину 3,6 кг і діє в радіусі до 60 км. Комплекс включає дрони-камікадзе, станцію управління, ретранслятори та розвідзасоби.
Також був представлений наземний дрон TerMIT. Він здатен перевозити до 300 кг, має запас ходу 20 км і швидкість до 10 км/год. Його вже використовують на фронті, зокрема - як платформу для великокаліберної зброї.
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