Мерц: Ми не зможемо завершити війну РФ проти України без США

Війна Росії проти України не може закінчитися без участі США у переговорному процесі, й європейські країни не в змозі будуть замінити Вашингтон, переконаний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц (Friedrich Merz).

"Ми не можемо закінчити цю війну в Україні без подальшого залучення Сполучених Штатів Америки, це (участь США. - Ред.) - не те, що можуть замінити європейці", - сказав Мерц у середу, 7 травня, на спільній пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі. На переконання німецького канцлера, будь-яке припинення вогню і гарантії безпеки для України також вимагатимуть залучення США.

Він зазначив, що Німеччина, Франція та багато інших європейських країн готові зробити свій внесок, але "в той же час ми усвідомлюємо, що нам і надалі будуть потрібні американці". "Ми хочемо, щоб американці залишалися залученими і виконували свої обов'язки в рамках НАТО, а також щодо України", - сказав він, цитує AFP.

Мерц запевнив, що Трамп має підтримку його мирних ініціатив

Мерц запевнив, що Україна зможе "й далі покладатися на Німеччину і Францію у своїй боротьбі проти російської агресії". Також, за словами канцлера ФРН, президент США Дональд Трамп "має нашу повну підтримку" у його прагненні досягти припинення війни РФ проти України. Європейські країни готові брати участь у будь-якому майбутньому моніторингу припинення вогню "під керівництвом і за участю Сполучених Штатів", зазначив Мерц.

Він також висловив надію на досягнення невдовзі перемир'я у війні. "Я дуже сподіваюся, що після вихідних з'явиться шанс на припинення вогню, а потім і на мирні переговори, які можуть призвести до відповідної угоди", - сказав Мерц, цитує Reuters. Він додав, що лише після досягнення угоди Німеччина зможе надати деталі щодо гарантій безпеки, "тому що ми просто ще не знаємо умов".

Мерц, поїздка до Парижа для якого стала першим закордонним візитом після затвердження на посаді канцлера, також повідомив, що планує відвідати Україну найближчими тижнями.

Мерц: Берлін і Лондон хочуть обговорити ядерне стримування

Німецький канцлер також заявив, що хоче обговорити з Францією і Великобританією питання ядерного стримування на європейському континенті. "Ми дамо нашим відповідним міністрам мандат на початок цієї дискусії", - повідомив Мерц.

Своєю чергою Еммануель Макрон повідомив, що Париж і Берлін прагнуть посилити співпрацю у сфері оборони та озброєння й "прискорити" реалізацію спільних проєктів в цих сферах. За його словами, обидві країни хочуть "розвинути нові можливості і створити франко-німецьку раду оборони і безпеки" на додаток до роботи над винищувачами і ракетами дальнього радіусу дії, повідомляє dpa.

Французький лідер пояснив, що нова рада безпеки за участі двох країн буде покликана надавати оперативні відповіді на спільні стратегічні виклики. Макрон сказав, що вони також планують "запустити франко-німецьку програму інновацій в оборонному секторі, щоб уможливити проривні інновації, необхідні для війни завтрашнього дня".

Інвестиції в оборону повинні бути збільшені, наголосив французький президент, додавши, що запропонований Європейською Комісією план мобілізації приватних і державних коштів для промислової і технологічної основи європейської оборони повинен бути реалізований спільно країнами ЄС.

Макрон пропонує поширити ядерну парасольку на Європу

Нагадаємо, на початку березня Макрон ініціював дебати про поширення його країною "ядерної парасольки" на партнерів у Європі. "Я вирішив розпочати стратегічні дебати про захист наших союзників на європейському континенті за допомогою нашого ядерного стримування", - заявив він.

Макрон додав, додав, що будь-яке рішення про застосування ядерної зброї залишатиметься за президентом Франції.