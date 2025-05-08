У Європарламенті застерегли від обміну миру на території

Нарощування військової підтримки Києва, послаблення економіки Росії шляхом повної відмови від російських енергоносіїв та пришвидшення вступу України до ЄС можуть гарантувати встановлення тривалого миру. Такі заклики прозвучали під час двогодинних дебатів "Підтримка ЄС справедливого, сталого та всеохоплюючого миру в Україні" в середу, 7 травня, у Європарламенті в Страсбурзі.

Вступ України до ЄС - найліпша гарантія її безпеки

Те, як завершиться війна в Україні, сформує європейський континент для прийдешніх поколінь, оскільки "погані домовленості" щодо миру в Україні заохотять Росію до нових агресивних дій, заявила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), яка взяла участь у дебатах. "Наше завдання - допомогти Україні бути сильною для того, щоб протистояти нападу Путіна і вести мирні переговори на власних умовах", - сказала вона. За словами глави Єврокомісії, ЄС вже надав Україні військову допомогу на 50 мільярдів євро, але тепер "ми повинні перейти від логіки допомоги до логіки інтеграції наших військових індустрій" і розміщувати оборонні замовлення безпосередньо на українських підприємствах.

У Єврокомісії переконані, що прибутки від продажу нафти та газу є основним джерелом фінансування війни в Україні. "В інтересах нашої безпеки зупинити фінансування військової скарбниці Путіна, і для цього ми повинні припинити витрачати мільярди на закупівлю російських енергоносіїв", - сказала фон дер Ляєн. Вона повідомила, що на момент початку війни ЄС витрачав 12 мільярдів євро на місяць для закупівлі викопного палива з РФ, проте на сьогодні ця цифра скоротилася до 1,8 мільярда євро на місць.

Вона застерегла євродепутатів політичних сил, які виступають за те, щоб Європа знову поновила поставки російських енергоносіїв. "Це буде помилка історичного масштабу, і ми ніколи не дозволимо, щоб це сталося", - заявила очільниця Єврокомісії. Вона також повідомила, що серед нових заходів, спрямованих на скорочення енергозалежності ЄС від Росії, котрі пропонує Єврокомісія, - заборона на нові енергетичні угоди з РФ та спотові контракти до кінця 2025, заборона купівлі російського газу, що надходить до ЄС як по трубопроводах, так і у формі скрапленого газу (СПГ) до кінця 2027 року, а також жорсткіші заходи контролю за російським "тіньовим флотом". "Ера російського викопного палива в Європі наближається до завершення", - зазначила фон дер Ляєн.

Щодо безпеки України, то її найліпшою гарантією є членство в ЄС, переконана голова Єврокомісії. "Ми багато працюємо з Україною, щоб відкрити перший кластер переговорів про вступ і щоб відкрити всі кластери у 2025 році", - завила вона і закликала "прийняти Україну до нашого союзу".

"Міняти мир на територію - безчестя та ілюзія"

Солідарність з позицією Єврокомісії висловили представники більшості політичних груп Європарламенту. "Ми підтримуємо Україну в її прагненні до припинення вогню та справедливого та сталого миру. Ми підтримуємо Україну в її прагненні вступити до ЄС. Між цією короткостроковою метою та довгостроковими цілями ми підтримуємо Україну цивільним та військовим обладнанням та досвідом, поки вона невпинно працює над модернізацією власного виробництва зброї", - заявив німецький євродепутат від фракції Європейської народної партії Міхаель Ґалер (Michael Gahler).

Французький євродепутат від групи соціалістів Рафаель Глюксман розкритикував представників ультраправих та -лівих сил у ЄП, які вважають, що Україна має погодитися на територіальні поступки Росії та припинити боротьбу. "Білий прапор, про який ви говорите, - це не прапор миру, це прапор державної зради. Він принесе війну, руйнування та кінець європейського проєкту. Сподіватися обміняти мир на територію - це одночасно безчестя та ілюзія", - завив політик.

Лише повага до суверенітету та територіальної цілісності країн можуть гарантувати мир у сучасній Європі, переконана представниця групи лібералів, німецька євродепутатка Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann). "Справедливий мир означає: Україна має бути членом цього парламенту. Україна має бути відбудована, зокрема за рахунок коштів Росії, щоб росіяни усвідомили руйнування, які відбуваються зараз", - сказала вона.