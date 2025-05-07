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Мерц пов'язує надання Україні безпекових гарантій із припиненням вогню
23:08 07.05.2025 |
Новий канцлер ФРН Фрідріх Мерц пов'язує питання надання Німеччиною гарантій безпеки Україні зі встановленням довгострокового припинення вогню та сподівається, що сторони домовляться про перемир'я найближчими днями.
Про це він заявив журналістам після зустрічі в Парижі з президентом Франції Еммануелем Макроном, повідомляє кореспондент Укрінформ.
«Без тривалого припинення вогню і мирної угоди з Росією ми не можемо надати інформацію про гарантії безпеки, оскільки ще не знаємо умов», - сказав Мерц.
Він вважає важливим, щоб Сполучені Штати Америки залишалися залученими до цього процесу, а також до забезпечення подальшої безпеки України.
Глава уряду ФРН переконаний, що європейські партнери мають зробити все, що в їхніх силах, для досягнення тривалого припинення вогню і укладення мирної угоди, а також «щоб ця війна закінчилася остаточно, а не лише на наступні вихідні чи на кілька днів».
На думку Мерца, все залежить від того, чи прийме Росія наступних вихідних пропозицію США і Європейського Союзу про початок реальних переговорів про мир.
«Я вважаю, що українська сторона готова до цього, але рішення про те, чи можна закінчити цю війну, має бути прийняте в Москві, і я сподіваюся, що після цих вихідних ми дійсно матимемо можливість досягти перемир'я і мирних переговорів, які приведуть до укладення такої угоди», - сказав він.
Мерц також підтвердив, що планує візит в Україну найближчим часом.
«Дійсно, найближчими тижнями я планую відвідати Україну. Наразі тривають консультації щодо підготовки цього візиту», - сказав він, не уточнивши дату.
Як повідомлялось, новий канцлер ФРН Фрідріх Мерц вирушив у перше закордонне турне після отримання мандата.
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