Новий міністр закордонних справ Німеччини підтвердив підтримку України

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, який став членом уряду за підсумками голосування в Бундестазі 6 травня, підтвердив підтримку України з боку Німеччини та Європи, повідомляє Der Spiegel 7 травня.

«Кожен у Москві повинен знати, що на нас доведеться зважати. Європа захищатиме і підтримуватиме Україну всіма засобами», - заявив Вадефуль на полях зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Варшаві.

Він також висловився щодо фінансування оборонних витрат Євросоюзу і можливого спільного боргу через це: «Я думаю, що ми всі погоджуємося з тим, що потрібно робити більше для підтримки України». За словами німецького міністра, існують «різні способи зробити це». Вирішальним є те, «щоб кошти були доступні для підтримки України», наголосив Йоганн Вадефуль.

Вадефуль перебуває у столиці Польщі разом зі своїм французьким колегою Жаном-Ноелем Барро, обидва міністри раніше провели переговори в Парижі.

Німеччина регулярно надає Україні пакети військової допомоги на мільярди євро. Зокрема, за результатами квітневого засідання Контактної групи з питань оборони у форматі «Рамштайн» Німеччина оголосила, що в 2025 році передасть 4 системи ППО IRIS-T та 300 ракет-перехоплювачів до цих систем. Також Німеччина передасть 30 ракет для Patriot, 15 танків Leopard-1, 25 бойових машин Marder, та додаткові 100 тисяч артилерійських боєприпасів. Загалом сума додаткової допомоги Берліна Києву до 2029 року становитиме 11 мільярдів євро.

Водночас попередній уряд Німеччини на чолі з Олафом Шольцом утримувався від надання Україні далекобійних ракет Taurus, які могли б уражати військові цілі на території РФ. У новому уряді Німеччини прихильників надання Києву такої зброї буде більше.