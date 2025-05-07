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росіяни вимагають занадто багато. Зараз потрібні прямі переговори Києва та москви — Венс
17:37 07.05.2025 |
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що під час мирних переговорів щодо війни в Україні росія вимагає «занадто багато».
Про це він сказав під час Мюнхенської зустрічі лідерів у Вашингтоні.
За його словами, він не може сказати, що росіяни не зацікавлені в досягненні мирної угоди, але вони висунули низку вимог для завершення війни. Вашингтон вважає, що цих вимог «занадто багато».
Крім того, українці теж передали «аркуш паперу в наші руки» зі своїми вимогами для досягнення миру. Тож між двома сторонами «велика прірва», каже Венс.
Саме тому наразі у США прагнуть, щоб росія та Україна провели прямі переговори між собою. Це, мовляв, має стати наступним кроком у досягненні миру.
«Крок, який ми хочемо зробити прямо зараз, - це щоб як росіяни, так і українці домовилися про деякі основні принципи для проведення розмови [...] Це дуже важливо для росіян та українців - почати говорити одне з одним», - додав американський віцепрезидент.
Оскільки позиції росії та України різняться і в питанні перемир'я, то Вашингтон тепер прагне «вийти за межі одержимості 30-денним припиненням вогню», і натомість більше працює над тим, «який вигляд матиме довгострокове врегулювання».
Він також сказав, що США відчувають «роздратування» обома сторонами, адже ті, мовляв, «настільки ненавидять одне одного, що коли ви маєте годинну розмову з однією сторін, перші пів години вони просто скаржаться на якісь історичні образи».
Раніше президент Володимир Зеленський теж казав, що деякі країни хотіли б, аби Київ та москва залишилися сам на сам у перемовинах щодо врегулювання війни. Конкретних країн він тоді не назвав, однак зауважив, що цього прагнуть лише після можливого припинення вогню.
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