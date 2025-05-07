Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мерц хоче «незабаром» відвідати Україну

 

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц планує незабаром відвідати Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesschau.

Наразі триває координація поїздки, і він хоче "зробити все можливе в рамках Європейського Союзу, щоб забезпечити тривале припинення вогню після найближчих вихідних і щоб потім можна було укласти мирну угоду з Росією", заявив Мерц під час візиту до Парижа.

Канцлер підкреслив, що наразі є одне головне питання: чи готова Росія погодитися на 30-денне припинення вогню.

Мерц також пов'язав питання німецьких гарантій безпеки для України з тим, що попередньо слід досягнути домовленості про довгострокове припинення вогню в Україні.

За словами Мерца, важливо, щоб США продовжували брати участь у цьому процесі, "а також у подальшому забезпеченні гарантій безпеки для України", і "щоб американці залишалися в грі".

Він сподівається, що США "продовжать виконувати свої зобов'язання" в рамках НАТО, а також щодо України.

Фрідріх Мерц свій перший візит на посаді здійснив до Парижа, потім він попрямує до Варшави.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4544
  0,1492
 0,36
EUR
 1
 46,9637
  0,2231
 0,47

Курс обміну валют на сьогодні, 10:53
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0259  0,07 0,17 41,6730  0,09 0,23
EUR 46,6907  0,06 0,12 47,4622  0,08 0,16

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4150  0,04 0,08 41,4300  0,04 0,10
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес