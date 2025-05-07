Фінансові новини
- |
- 07.05.25
- |
- 19:22
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Мерц хоче «незабаром» відвідати Україну
15:54 07.05.2025 |
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц планує незабаром відвідати Україну.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesschau.
Наразі триває координація поїздки, і він хоче "зробити все можливе в рамках Європейського Союзу, щоб забезпечити тривале припинення вогню після найближчих вихідних і щоб потім можна було укласти мирну угоду з Росією", заявив Мерц під час візиту до Парижа.
Канцлер підкреслив, що наразі є одне головне питання: чи готова Росія погодитися на 30-денне припинення вогню.
Мерц також пов'язав питання німецьких гарантій безпеки для України з тим, що попередньо слід досягнути домовленості про довгострокове припинення вогню в Україні.
За словами Мерца, важливо, щоб США продовжували брати участь у цьому процесі, "а також у подальшому забезпеченні гарантій безпеки для України", і "щоб американці залишалися в грі".
Він сподівається, що США "продовжать виконувати свої зобов'язання" в рамках НАТО, а також щодо України.
Фрідріх Мерц свій перший візит на посаді здійснив до Парижа, потім він попрямує до Варшави.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Комітет Ради знову змінив текст законопроєкту про ратифікацію Угоди про надра із США
ТОП-НОВИНИ
|Єврокомісія готує перехідні заходи по завершенню «торговельного безвізу» з Україною
|США профінансує виробництво української зброї на 764 млн дол
|Коломойському продовжили запобіжний захід
|У Калузькій області РФ уражений аеродром «Шайковка», у Московській - авіабаза «Кубінка»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|На УУБ за закінченням II кварталу очікується 90% виконання договорів купівлі-продажу деревини
У РУБРИЦІ
|росіяни вимагають занадто багато. Зараз потрібні прямі переговори Києва та москви — Венс
|Мерц закликає всі країни ЄС збільшити оборонні витрати, зберегти підтримку України
|Мерц хоче «незабаром» відвідати Україну
|Комітет Ради знову змінив текст законопроєкту про ратифікацію Угоди про надра із США
|Литва хоче виготовляти морські дрони для себе і для України
|Єврокомісія готує перехідні заходи по завершенню «торговельного безвізу» з Україною
Бізнес
|Нова технологія дисплеїв від LG може збільшити автономність смартфонів
|AMD відмовляється від співпраці з Samsung Foundry
|Mozilla попереджає про можливе закриття браузера Firefox без угоди з Google
|OpenAI відмовляється від планів перейти на комерційну основу
|Популярність Threads стрімко зростає: платформа від Meta налічує 350 мільйонів щомісячних користувачів
|США почнуть відстежувати чипи NVIDIA та інших компаній, аби запобігти їх продажу у Китай
|NVIDIA занепокоєна зростанням китайської Huawei у сфері ШІ