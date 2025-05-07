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Литва хоче виготовляти морські дрони для себе і для України
14:34 07.05.2025 |
У Литві розглядають запуск виробництва морських дронів за схемою «1+1» - один для себе, один для України. Країну зацікавили дрони Magura.
Про це міністерка оборони Литви Довілє Шакалієне розповіла «Мілітарному».
Міноборони Литви зацікавилося українськими ударними надводними дронами, ракетними дронами та іншим озброєнням.
«Magura, як на мене, - це чудовий військовий виріб», - розповіла Довілє Шакалієне.
Для цього розглядається запуск у Литві спільного виробництва окремих видів озброєння, використовуючи принцип «1+1».
За цим принципом Литва оплачуватиме виробництво та передаватиме Україні половину виготовленої зброї.
«Тобто ми оплачуємо виробництво двох одиниць зброї, одна з яких передається Україні, а інша залишається в Литві, але ми платимо за обидві», - пояснила міністерка.
Нещодавно Литва виділила 20 мільйонів євро на фінансування окремих проєктів української оборонної промисловості.
«І ми вважаємо, що співпраця в окремих сферах, пов'язаних із ракетними дронами, морськими дронами та іншими технологіями, є справді дуже перспективною», - зазначила Довілє.
Дрони Magura
Ще кілька років тому важко було уявити, що невеликі безпілотні апарати зможуть протистояти великим бойовим кораблям. Але війна в Україні довела: розміри не завжди мають значення.
Українські морські дрони Magura вже добре зарекомендували себе на полі бою в Чорному морі й змусили чорноморський флот Росії залишатися в портах.
Нещодавно одному з дронів навіть вдалося збити російський винищувач Су-30. Для цього українські інженери оснастили морський дрон американськими ракетами AIM-9.
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