Зеленський підписав ратифіковану Радою угоду з Японією про безпеку інформації

Президент Українги Володимир Зеленський підписав закон №4368-IX про ратифікацію угоди між урядами України та Японії про безпеку інформації.

Як повідомляється на картці законопроєкту на сайті українського парламенту, підтриманий Верховною Радою 17 квітня закон був підписаний спікером парламенту 22 квітня і того ж дня направлений на підпис голові держави, а 7 травня він був повернутий з підписом Зеленського.

"Документ створює правову основу для обміну секретною інформацією між двома країнами. Така співпраця є важливою передусім у контексті посилення стратегічного партнерства України та Японії - особливо в умовах зростання глобальних безпекових викликів", - повідомляється в телеграм-каналі Верховної Ради у четвер.

Ратифікація Угоди забезпечить паритетність заходів з охорони секретної інформації, яка може передаватися або створюватися в рамках міждержавного співробітництва. "Це дозволить українським державним органам, підприємствам і установам, які працюють із державною таємницею, ефективно взаємодіяти з японськими партнерами - без ризику для національної безпеки", - відзначили у парламенті.

Як повідомлялося, Угоду було підписано 16 листопада 2024 року в Києві і створює правові засади для обміну, за потреби, секретною інформацією, сприятиме забезпеченню паритетності заходів з взаємної охорони секретної інформації, яка передається або створюється в ході співробітництва між Україною та Японією. Таким чином, реалізація положень угоди дасть змогу зміцнити безпеку та обороноздатність України.

Верховна Рада ратифікувала угоду 17 квітня 293 голосами.