Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зеленський підписав ратифіковану Радою угоду з Японією про безпеку інформації

 

Президент Українги Володимир Зеленський підписав закон №4368-IX про ратифікацію угоди між урядами України та Японії про безпеку інформації.

Як повідомляється на картці законопроєкту на сайті українського парламенту, підтриманий Верховною Радою 17 квітня закон був підписаний спікером парламенту 22 квітня і того ж дня направлений на підпис голові держави, а 7 травня він був повернутий з підписом Зеленського.

"Документ створює правову основу для обміну секретною інформацією між двома країнами. Така співпраця є важливою передусім у контексті посилення стратегічного партнерства України та Японії - особливо в умовах зростання глобальних безпекових викликів", - повідомляється в телеграм-каналі Верховної Ради у четвер.

Ратифікація Угоди забезпечить паритетність заходів з охорони секретної інформації, яка може передаватися або створюватися в рамках міждержавного співробітництва. "Це дозволить українським державним органам, підприємствам і установам, які працюють із державною таємницею, ефективно взаємодіяти з японськими партнерами - без ризику для національної безпеки", - відзначили у парламенті.

Як повідомлялося, Угоду було підписано 16 листопада 2024 року в Києві і створює правові засади для обміну, за потреби, секретною інформацією, сприятиме забезпеченню паритетності заходів з взаємної охорони секретної інформації, яка передається або створюється в ході співробітництва між Україною та Японією. Таким чином, реалізація положень угоди дасть змогу зміцнити безпеку та обороноздатність України.

Верховна Рада ратифікувала угоду 17 квітня 293 голосами.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Японія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4544
  0,1492
 0,36
EUR
 1
 46,9637
  0,2231
 0,47

Курс обміну валют на сьогодні, 10:53
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0259  0,07 0,17 41,6730  0,09 0,23
EUR 46,6907  0,06 0,12 47,4622  0,08 0,16

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4150  0,04 0,08 41,4300  0,04 0,10
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес