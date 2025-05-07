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АНАЛІТИКА

Єврокомісія наполягає, що відкриє всі кластери у перемовинах про вступ з Україною у 2025

 

Європейська комісія працює над тим, щоб у 2025 році відкрити усі переговорні кластери під час перемовин про вступ України до ЄС.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, виступаючи на пленарному засіданні Європейського парламенту у Страсбурзі, передає кореспондентка "Європейської правди".

Фон дер Ляєн повідомила, що Єврокомісія працює над відкриттям перемовних кластерів з Україною і сподівається, що всі кластери будуть відкриті у 2025 році.

"Ми наполегливо працюємо з Україною над відкриттям першого кластера переговорів про вступ і відкриттям усіх кластерів у 2025 році", - заявила фон дер Ляєн.

Вона додала, що в історії Європи "мир та європейська інтеграція завжди йшли пліч-о-пліч".

"Тож давайте приймемо Україну до нашого Союзу. Йдемо шляхом миру разом. Слава Україні, і хай живе Європа!" - закликала президентка Єврокомісії.

Раніше фон дер Ляєн також заявила, що вважає членство України в ЄС "найсильнішою гарантією безпеки"

Нагадаємо, керівництво України та Єврокомісія мали амбітні плани щодо темпів переговорів про вступ у 2025 році, проте на заваді стало угорське вето.

Будапешт організував консультативне опитування про вступ України до ЄС - Віктор Орбан вже публічно проголосував проти.
Ключові теги: ЄС
 

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