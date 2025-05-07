Фон дер Ляєн вважає членство України в ЄС «найсильнішою гарантією безпеки»

Прискорення вступу України до Європейського Союзу може стати найсильнішою гарантією безпеки для України після встановлення миру.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, виступаючи на пленарному засіданні Європейського парламенту у Страсбурзі "Роль ЄС у встановленні справедливого та сталого миру в Україні", передає кореспондентка "Європейської правди".

Президентка Єврокомісії наголосила, що приєднання України до Євросоюзу стане найбільшою гарантією справедливого тривалого миру.

"Ми повинні прискорити шлях України до членства в нашому Союзі. Це не лише прагнення України - це може бути найсильнішою гарантією безпеки. І саме це було в центрі уваги моєї останньої зустрічі з президентом Зеленським у Римі", - заявила Урсула фон дер Ляєн.

"Війна в Україні врешті-решт закінчиться. І те, як вона закінчиться, сформує Європейський континент на кілька поколінь вперед", - додала вона.

Президентка Єврокомісії висловила переконання, що "погана угода може заохотити Путіна повернутися з новими силами, що стало б рецептом все більшої нестабільності та незахищеності".

"Натомість справедливий і тривалий мир може відкрити нову еру процвітання для України і допомогти нам побудувати нову архітектуру безпеки для Європи", - підкреслила вона.

Тож фон дер Ляєн виділила три пріоритети для ЄС на шляху встановлення справедливого миру для України: "По-перше, підтримати обороноздатність України. По-друге, завершити поетапну відмову від російського викопного палива. І по-третє, прискорити процес вступу України до нашого Союзу".

Нагадаємо, що 26 квітня президент України Володимир Зеленський і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн мали зустріч у Римі, після церемонії похорону Папи Римського Франциска, на якій обговорили встановлення сталого миру в Україні.

Раніше ЗМІ повідомили, що адміністрація Дональда Трампа передала Україні в Парижі односторінковий документ, який подали як "остаточну пропозицію" щодо мирного врегулювання. Серед іншого, США готові визнати контроль Росії над українським Кримом та послабити санкції проти Москви.