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У «Резерв+» зʼявляться нові відстрочки та функції – Черногоренко
Міністерство оборони України підготувало кілька нових функцій в застосунку «Резерв+». Про ці оновлення розповіла заступниця міністра з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
«Запускаємо нові послуги в Резерв+. Долучайтесь до бета-тестування, щоб зробити їх ще зручнішими», - написала вона у Facebook.
Минулого тижня Катерина Черногоренко анонсувала два нових види відстрочок в застосунку «Резерв+». Та цього разу окрім відстрочок мова йде також про нові функції та можливості.
Отже, наразі в тестовій версії застосунку доступні два нових види відстрочок:
* Відстрочка за постановою ВЛК
* Відстрочка для батьків неповнолітньої дитини, якщо один із подружжя на службі
Ще з'явились дві нові функції:
* Відображення даних про інвалідність
* Відображення причин порушення військового обліку
Варто зауважити, що мова йде про бета-тест нових можливостей застосунку «Резерв+». Всі охочі можуть долучитися до тестування, заповнивши форму за наступною адресою.
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