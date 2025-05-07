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АНАЛІТИКА

У «Резерв+» зʼявляться нові відстрочки та функції – Черногоренко

09:57 07.05.2025 |

Політика, Україна

У «Резерв+» з&#700;являться нові відстрочки та функції – Черногоренко

 

Міністерство оборони України підготувало кілька нових функцій в застосунку «Резерв+». Про ці оновлення розповіла заступниця міністра з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

«Запускаємо нові послуги в Резерв+. Долучайтесь до бета-тестування, щоб зробити їх ще зручнішими», - написала вона у Facebook.

Минулого тижня Катерина Черногоренко анонсувала два нових види відстрочок в застосунку «Резерв+». Та цього разу окрім відстрочок мова йде також про нові функції та можливості.

Отже, наразі в тестовій версії застосунку доступні два нових види відстрочок:

* Відстрочка за постановою ВЛК
* Відстрочка для батьків неповнолітньої дитини, якщо один із подружжя на службі

Ще з'явились дві нові функції:

* Відображення даних про інвалідність
* Відображення причин порушення військового обліку

Варто зауважити, що мова йде про бета-тест нових можливостей застосунку «Резерв+». Всі охочі можуть долучитися до тестування, заповнивши форму за наступною адресою.
За матеріалами: ITC.ua
 

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