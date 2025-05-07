Порошенко наполягає на важливості угоди про копалини з США і вимагає ознайомлення з її змістовною частиною

Народний депутат, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко відзначає, що угода з США про копалини є визначальною для відносин України з своїм стратегічним партнером, але її ратифікація без ознайомлення народних депутатів з усіма складовими частинами неприпустима, повідомляється на сайті політсили у вівторок.

"Хочу наголосити, що без активною участі США нам буде майже неможливо добитися припинення війни, припинення вогню і довгоочікуваного, сталого миру. Тому це, можливо, найбільш важлива подія 2025 року, принаймні його першої половини, і тому треба приділяти величезну увагу цій угоді. Український народ заслужив право знати, що є в цій угоді... Ми вимагаємо зустрічі з прем'єр - міністром, з переговорною командою для того, щоб нам надали можливість ознайомитися і переконатися в змістовній частині цієї угоди", - сказав Порошенко.

Він повідомив, що фракція "Європейської солідарності" домовилася, що збереться у середу ввечері, після зустрічі з урядовцями, і сформує свої пропозиції. "Ми вийдемо публічно з нашою позицією, і народ буде знати, як буде голосувати наша фракція і які пропозиції ми висунемо для того, щоб забезпечити наше позитивне голосування. Тому що надзвичайно великі ризики, коли Верховна Рада не ратифікує цю угоду", - сказав Порошенко.

За словами політика, документ має містити безпекові гарантії, наблизити нас до миру, "а по-друге - щоб ми відновили зруйновану в Овальному кабінеті довіру і взаємовідносини між Україною і США".

"Україна потребує потужної позиції, тиску на Путіна для того, щоб закінчити війну. Україна потребує у випадку, якщо Путін на це не піде, так званого плану "Б": це необмежена кількість спеціальної зброї, це далекобійна зброя, це протиповітряна зброя, це системи радіоелектронної боротьби, артилерійські снаряди, розвіддані і все, щоб збільшить могутність Збройних Сил. І в той же час пекельні санкції, які позбавлять Путіна можливості фінансувати війну. Ціни на нафту і все решта це можуть зробити", - вважає він.

"Ми наголошуємо, щоб в цій угоді, в протоколі про ратифікацію були обов'язково згадка про Кримську декларацію, яку підписав на моє прохання Помпео за дорученням Трампа від імені Сполучених Штатів, де написано: Крим - це Україна. Назавжди. І друга позиція - це гарантії безпеки, які були підписані президентом Байденом і президентом Зеленським. Якщо вони підписані, якщо вони діють, то пошліться на них при ратифікації", - зауважив Порошенко.

Як повідомлялось, проєкт закону №0309 про ратифікацію угоди між урядами України та Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови зареєстровано у Верховній Раді 1 травня.

6 травня комітет Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва рекомендував парламенту ратифікувати угоду. Як повідомила у телеграм співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко, рішення про ратифікацію угоди підтримали дев'ять народних депутатів - членів комітету з фракцій "Слуга народу" та "Батьківщина". Представник "Голосу" утримався. За словами Геращенко, вона і її колега по фракції Марія Іонова участі в голосуванні не брали, оскільки "Європейська солідарність" ще не прийняла політичного рішення щодо голосування за угоду.