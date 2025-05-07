Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Порошенко наполягає на важливості угоди про копалини з США і вимагає ознайомлення з її змістовною частиною

23:30 06.05.2025 |

Політика

 

Народний депутат, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко відзначає, що угода з США про копалини є визначальною для відносин України з своїм стратегічним партнером, але її ратифікація без ознайомлення народних депутатів з усіма складовими частинами неприпустима, повідомляється на сайті політсили у вівторок.

"Хочу наголосити, що без активною участі США нам буде майже неможливо добитися припинення війни, припинення вогню і довгоочікуваного, сталого миру. Тому це, можливо, найбільш важлива подія 2025 року, принаймні його першої половини, і тому треба приділяти величезну увагу цій угоді. Український народ заслужив право знати, що є в цій угоді... Ми вимагаємо зустрічі з прем'єр - міністром, з переговорною командою для того, щоб нам надали можливість ознайомитися і переконатися в змістовній частині цієї угоди", - сказав Порошенко.

Він повідомив, що фракція "Європейської солідарності" домовилася, що збереться у середу ввечері, після зустрічі з урядовцями, і сформує свої пропозиції. "Ми вийдемо публічно з нашою позицією, і народ буде знати, як буде голосувати наша фракція і які пропозиції ми висунемо для того, щоб забезпечити наше позитивне голосування. Тому що надзвичайно великі ризики, коли Верховна Рада не ратифікує цю угоду", - сказав Порошенко.

За словами політика, документ має містити безпекові гарантії, наблизити нас до миру, "а по-друге - щоб ми відновили зруйновану в Овальному кабінеті довіру і взаємовідносини між Україною і США".

"Україна потребує потужної позиції, тиску на Путіна для того, щоб закінчити війну. Україна потребує у випадку, якщо Путін на це не піде, так званого плану "Б": це необмежена кількість спеціальної зброї, це далекобійна зброя, це протиповітряна зброя, це системи радіоелектронної боротьби, артилерійські снаряди, розвіддані і все, щоб збільшить могутність Збройних Сил. І в той же час пекельні санкції, які позбавлять Путіна можливості фінансувати війну. Ціни на нафту і все решта це можуть зробити", - вважає він.

"Ми наголошуємо, щоб в цій угоді, в протоколі про ратифікацію були обов'язково згадка про Кримську декларацію, яку підписав на моє прохання Помпео за дорученням Трампа від імені Сполучених Штатів, де написано: Крим - це Україна. Назавжди. І друга позиція - це гарантії безпеки, які були підписані президентом Байденом і президентом Зеленським. Якщо вони підписані, якщо вони діють, то пошліться на них при ратифікації", - зауважив Порошенко.

Як повідомлялось, проєкт закону №0309 про ратифікацію угоди між урядами України та Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови зареєстровано у Верховній Раді 1 травня.

6 травня комітет Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва рекомендував парламенту ратифікувати угоду. Як повідомила у телеграм співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко, рішення про ратифікацію угоди підтримали дев'ять народних депутатів - членів комітету з фракцій "Слуга народу" та "Батьківщина". Представник "Голосу" утримався. За словами Геращенко, вона і її колега по фракції Марія Іонова участі в голосуванні не брали, оскільки "Європейська солідарність" ще не прийняла політичного рішення щодо голосування за угоду.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4544
  0,1492
 0,36
EUR
 1
 46,9637
  0,2231
 0,47

Курс обміну валют на вчора, 11:06
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0967  0,09 0,21 41,7671  0,10 0,23
EUR 46,7479  0,12 0,25 47,5375  0,16 0,33

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4500  0,14 0,34 41,4700  0,13 0,32
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес