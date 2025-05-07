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АНАЛІТИКА

Санкції проти Росії: група Єрмака-Макфола презентувала новий план дій

 

Міжнародна санкційна група Єрмака-Макфола представила План дій 4.0 - щорічний аналітичний документ, який містить комплексний набір санкційних пропозицій, спрямованих на збільшення економічного тиску на Росію та підтримку України.

Про це повідомили в Офісі Президента, передає Укрінформ.

За словами співголови санкційної групи, керівника ОП Андрія Єрмака, новий план пропонує всі кроки, необхідні для того, щоб позбавити Росію фінансових і технологічних ресурсів для ведення війни, змусити її забезпечити реальне припинення вогню та конструктивні мирні переговори.

Експерти міжнародної санкційної групи наголошують, що Європа має взяти на себе лідерство в питанні посилення санкцій.

Зниження цін на енергоносії ставить Росію у вразливе становище, підкреслив радник-уповноважений Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк. Євросоюзу, переконаний він, варто скористатися цим, щоб повністю відмовитися від російських нафти та газу.

«Це важливий внесок не лише в підтримку України у війні, а й у безпеку самої Європи», - акцентував Власюк.

Повідомляється, що основними пропозиціями, які представлені в Плані дій 4.0, є обмеження енергетичних доходів Росії шляхом зниження стелі цін на її нафту, заборони на імпорт скрапленого природного газу з «Ямалу», розширення санкцій проти тіньового флоту.

Також експерти пропонують Європейському Союзу доповнити санкційний режим упровадженням мит на імпорт із Росії енергоносіїв.

Ще одним пріоритетним завданням є послаблення російського військово-промислового комплексу шляхом повної заборони на експорт до РФ критичних технологій, а також санкціонування всіх компаній російського ВПК та їхніх посередників у третіх країнах. У поєднанні з відновленням Координаційного комітету з багатостороннього експортного контролю на базі Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) і встановленням квот на експорт товарів подвійного призначення до країн, які допомагають Росії обходити санкції, це дозволить забезпечити дієвий контроль за дотриманням санкційного режиму.

Серед іншого, у Плані дій 4.0 наголошується на стратегічній доцільності та справедливості конфіскації заморожених активів Центрального банку РФ для фінансування потреб України.
Ключові теги: Росія
 

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