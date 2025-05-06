У Польщі назвали проривом у відносинах з Україною ексгумації у Пужниках

Керівник польсько-української робочої групи з історичного діалогу, депутат Павел Коваль заявив, що ексгумації, які проводяться в нині неіснуючому селі Пужники Тернопільської області, є проривом у відносинах між обома країнами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє PAP.

Коваль підкреслив, що перебуває в постійному контакті з командою, яка проводить ексгумації в Пужниках в Україні. Він нагадав, що вдалося знайти тіла "великої групи жертв".

"Зараз будуть проведені генетичні дослідження. Група вчених, відповідно до ходу досліджень, буде інформувати про деталі щодо місця, де, як очікувалося, були знайдені тіла жертв", - додав депутат, який також є уповноваженим уряду Польщі з питань відновлення України.

Як він зазначив, завдяки переговорам політиків Польщі та України "після десятиліть глухого кута" сторони знайшли спільну мову.

"Вдалося просунути таке рішення, за яким кожна людина, кожен поляк, кожен українець, який хоче шукати, поховати і вшанувати хрестом своїх близьких, матиме для цього простий шлях, адміністративний шлях", - сказав Коваль.

Політик підкреслив, що така можливість є "проривом". "Я вважаю, що це важлива подія, і тому я використовую термін "прорив". Також тому, що вперше за десять років проводяться ексгумаційні роботи, а українська сторона вже видала кілька наступних дозволів на ексгумаційні або пошукові роботи", - сказав Коваль.

Він додав, що в деяких випадках точно невідомо, де поховані тіла жертв Другої світової війни. При цьому він зазначив, що йдеться не тільки про Волинську трагедію, а й про сталінські репресії проти поляків.

Коваль запевнив, що роботи в Пужниках проводяться на дуже високому рівні - як з точки зору змісту, так і з точки зору захисту з боку України та комунікації. "Все це вимагає відкритості, але й певної делікатності; я думаю, що все відбувається так, як має бути", - оцінив він.

Минулими вихідними заступник міністра культури України Андрій Наджос повідомив PAP, що під час пошукових робіт у Пужниках польсько-українська експедиція знайшла останки понад 30 осіб і ексгумувала понад 20 тіл.

Ексгумаційні роботи розпочалися 24 квітня.

За оцінками, під час трагічних подій у 1945 році у Пужниках загинули близько 80 осіб.

Нагадаємо, у відповідь на масове нищення українських пам'ятників у Польщі у 2015-2017 роках і через неналежне розслідування цих злочинів Україна ввела так звані мораторії на проведення пошукових робіт та ексгумацій останків поляків, які були вбиті у 1943-45 роках бійцями УПА.

Питання ексгумацій роками було яблуком розбрату у відносинах між Україною та Польщею. Нова польська влада, очолювана Дональдом Туском, тисла на Київ з вимогою скасувати мораторій.

У Варшаві навіть говорили, що вирішення історичних суперечок буде однією з обов'язкових умов вступу України в ЄС.