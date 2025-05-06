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Мінфін США: Трамп хоче, щоб угода про надра стала «важелем впливу» на Росію
08:47 06.05.2025 |
Американський міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що президент США Дональд Трамп має намір використати угоду щодо корисних копалин з Україною як інструмент тиску на Росію, зокрема в контексті мирних переговорів.
Про це він заявив під час виступу на Глобальній конференції Інституту Мілкена в Лос-Анджелесі, пише "Європейська правда".
Бессент заявив, що ідея щодо угоди про корисні копалини була Трампова, а також зазначив, що американський лідер впевнений - вона дасть кілька результатів.
Одним із результатів американський міністр фінансів назвав "додаткові важелі впливу" на російське керівництво.
"По-перше, це створить додаткові важелі для нього у переговорах з російським керівництвом, коли настане відповідний момент", - наголосив він.
Також, за його словами, ідея полягала в тому, аби підписати угоду, яка покаже, що "між США та українським народом немає жодної розбіжності".
"Це мало стати символом для українців, що США залишаються поруч. Це також мало стати сигналом для втомленої американської публіки, яка скептично ставиться до нових фінансових зобов'язань, що з Україною можливо мати спільне процвітання. І в певному сенсі це було б мовчазною гарантією безпеки завдяки економічному партнерству", - сказав Бессент.
Україна та США 30 квітня уклали рамкову угоду про економічне партнерство. Раніше "ЄвроПравда" розкрила основні деталі угоди, в якій йдеться про 57 мінералів і про військову допомогу США.
Президент США Дональд Трамп заявив, що угода щодо надр дасть США більше, ніж було витрачено на Україну.
Нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль висловив очікування, що Верховна Рада ратифікує підписану угоду про надра зі США до 8 травня.
Зазначимо, наразі не сформовані, не підписані і не опубліковані "технічні" угоди, без яких неможливо зробити висновки про доцільність ратифікації та довгострокові наслідки угоди для України.
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