Нова повірена в справах США Девіс прибула до Києва – посольство

До України прибула тимчасова повірена в справах Сполучених Штатів Джулі Девіс, повідомило посольство США в Києві 5 травня.

«Ми раді вітати в Києві нову тимчасову повірену у справах Джулі С. Девіс», - йдеться в повідомленні.

Дипломатичне відомство згадало про підписання «історичної» угоди про економічне партнерство та створення Інвестиційного фонду відбудови між Україною та США:

«Посолка Девіс прибуває до України у вирішальний момент, щоб продовжити політику президента Трампа щодо припинення війни та забезпечення тривалого миру й процвітання в Україні».

1 травя стало відомо, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп призначив повіреною в справах США в Україні дипломатку Джулі Девіс.

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За словами речниці Державного департаменту, президент Трамп і секретар Рубіо призначили посолку Джулі Девіс на посаду повіреної в справах у Києві у «критичний момент, коли ми рухаємось до мирної угоди для припинення кровопролиття».

Американські медіа 10 квітня повідомили, що посолка США в Україні Бріджит Брінк достроково йде у відставку. Зокрема, CBS News цитувало повідомлення Державного департаменту, який підтвердив намір Брінк залишити посаду.