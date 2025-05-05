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АНАЛІТИКА

У Бюро економічної безпеки змінився керівник: Перхун знову в.о. директора

12:48 05.05.2025 |

Політика

 Сергій Перхун

Кабінет міністрів скасував своє квітневе рішення про призначення Максима Кутерги виконувачем обов'язків директора Бюро економічної безпеки України. Обов'язки керівника відомства знову виконуватиме перший заступник Сергій Перхун, йдеться в розпорядженні №422 від 2 травня.

Кутерга виконував обов'язки директора менше ніж місяць.

Перхун керував Бюро економічної безпеки з квітня 2024 року до квітня 2025 року.

Повноцінного керівника в БЕБ немає з квітня 2023 року.

Відповідно до закону про БЕБ у разі звільнення директора з посади повноваження виконує його перший заступник, але не більше одного року.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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