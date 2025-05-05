Франція розкрила втрати САУ CAESAR в Україні та порівняла її боєготовність з PzH 2000 і Archer

Комітет національної оборони та збройних сил парламенту Франції оприлюднив звіт про використання самохідної артилерійської установки CAESAR у Збройних Силах України. Про це пише Defence Express. В документі зазначено, що втрати цієї техніки становлять менше 10% від загальної кількості переданих установок.

За планом Міністерства оборони Франції, до кінця 2024 року Україна мала отримати 78 CAESAR. Відтак, з 2022 року було втрачено приблизно 7 одиниць. Це вважається низьким показником, особливо з огляду на інтенсивність бойового застосування. Також повідомляється, що показник незворотних втрат цієї САУ у 2-3 рази менший ніж кількість виведених з експлуатації інших артилерійських систем аналогічної архітектури.

У звіті також порівняли боєготовність CAESAR з PzH 2000 та Archer. Після п'яти місяців експлуатації рівень боєготовності CAESAR склав 60%, тоді як у PzH 2000 - 32%, а у Archer - 38%. Це пояснюється простішою конструкцією французької установки та її механізмом заряджання.

Зараз Франція стикається з труднощами у виробництві CAESAR, адже темпи випуску залишаються нижчими за заплановані. Це може вплинути на подальше постачання техніки Україні.

Окрім того, середня кількість пострілів, яку здійснює одна 155-мм артилерійська система ЗСУ, становить від 60 до 90 на добу, а в пікові моменти - до 150. Це призводить до швидшого зносу стволів, що створює додаткові виклики для постачання запасних частин.

Французька оборонна промисловість намагається скоротити виробничий цикл CAESAR, але поки що випускає лише 6 одиниць на місяць, що менше від запланованих 12. До прикладу, українські артилерійські системи "Богдана" на сьогоднішній день виготовляються в кількості 36 одиниць на місяць, до яких входять як САУ, так і нові причіпні "Богдани-Б" (2Г22-БГ).

Нагадаємо, що 90% вироблених стволів для САУ CAESAR відправляють в Україну.