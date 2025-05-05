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АНАЛІТИКА

Зеленський пропонує США схему поставок зброї на 30 млрд: до чого тут угода про надра

 

Допомога США на 2025 і 2026 роки складе по 15 млрд доларів. Завдяки угоді про надра, якщо це узгодити, кошти на наступний рік можуть надійти вже цього року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час спілкування з журналістами.

"Є 15 млрд (доларів, - ред) 2025 року згідно з рішеннями, які були (ухвалені) Конгресом рік тому. 15 млрд - пакет на 2025 рік, і зброя на цю суму. Також є 15 млрд, які вони розбивали на 26-й. Питання - ці гроші до тебе доходять або не доходять. І це великі гроші, 30 млрд", - сказав він.

За словами президента, питання в тому, чи можна завдяки фонду, тепер вже створеному, 15 млрд доларів, заплановані на 2026 рік наблизити на 2025-й.

"Наприклад, на другу половину і отримати зброю на 30 млрд у 2025 і 2026 років, але отримати зараз", - розповів Зеленський.

За його словами, ці 30 млрд доларів будуть вкладом американської сторони в Інвестиційний фонд відбудови.

"А Україна буде потім свою половину (до цього Фонду, - ред.) віддавати потроху, і це є домовленість", - зауважив президент.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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