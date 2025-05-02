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АНАЛІТИКА

У Білому домі не вирішили, як діяти з Росією після угоди про копалини з Україною - Politico

 

У Білому домі наразі не знають, як далі поводитися з Росією на тлі укладання угоди з Україною про корисні копалини.

Про це Politico повідомили два співрозмовники, знайомі з перебігом обговорень, пише "Європейська правда".

Попри те, що в четвер, 1 травня, посадовці адміністрації американського президента Дональда Трампа публічно назвали угоду важливим досягненням, у самому Білому домі немає єдності щодо наступних кроків, розповіли співрозмовники.

За їхніми словами, серед можливих дій - жорсткі рішення, зокрема посилення тиску на Кремль, на що Трамп досі не зважувався.

"Нові санкції - це наступний крок у посиленні тиску. Якщо президент вирішить рухатися цим шляхом", - сказав один із них.

Представник Міністерства фінансів США, який погодився коментувати угоду анонімно, заявив, що зростання економічного інтересу США до України "демонструє рішучість підтримувати її довгострокове майбутнє".

30 квітня Україна та США уклали рамкову угоду про економічне партнерство. Раніше "ЄвроПравда" розкрила основні деталі угоди, в якій йдеться про 57 мінералів і про військову допомогу США.

Трамп заявив, що угода щодо надр дасть США більше, ніж було витрачено на Україну.

2 травня ЗМІ писали, що американські посадовці підготували для Трампа низку варіантів посилення економічного тиску на Росію.
Ключові теги: США, Росія
 

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