Яценюк про угоду щодо корисних копалин: історичне визнання війни росії проти України

Адміністрація Дональда Трампа вперше офіційно визнала, що росія розв'язала війну проти України. Це положення зафіксовано в новій угоді про корисні копалини, заявив голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк в ефірі Радіо BBC.

Раніше Сполучені Штати неодноразово відмовлялися підтримувати відповідні резолюції ООН, проте нова угода демонструє зміну їхньої позиції. Яценюк також наголосив, що цей документ підкреслює стратегічну мету американців - підтримку незалежної, вільної та процвітаючої України.

З економічної точки зору угода відкриває можливості для американських інвесторів: Україна надала податкові пільги та спрощену процедуру ліцензування. Документ не містить пунктів про відшкодування безпекової допомоги, чого раніше вимагала адміністрація Трампа. Крім того, угода не передбачає арбітражу, а всі спірні питання мають вирішуватися шляхом консультацій.

Яценюк також зазначив, що угода може стати основою для економічного військового ленд-лізу, оскільки передбачає можливість зарахування майбутньої військової допомоги як інвестиції в спільний фонд.

"Нам вдалося порозумітися з адміністрацією Трампа, і очевидно, що росія не задоволена цією угодою. Це дуже сильний крок вперед", - підсумував він.