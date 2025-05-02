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У ЄС підтвердили, що угода про мінерали зі США не суперечить шляху України до членства
14:52 02.05.2025 |
Угода про мінерали, підписана Україною та США 1 травня 2025 року, не суперечить законодавству ЄС і не стане перешкодою для вступу України до Європейського Союзу.
Про це на брифінгу у Брюсселі 2 травня повідомила головна речниця Європейської комісії Паола Піньо, передає кореспондентка "Європейської правди".
Головна речниця Єврокомісії заявила, що угода про надра між Україною та США бере до уваги плани України щодо вступу до ЄС і закодонавство ЄС.
"Ми вітаємо досягнуту вчора домовленість, яка бере до уваги, зокрема, процес вступу України до ЄС і законодавство ЄС, що, очевидно, має ключове значення", - наголосила Паола Піньо.
"Це те, що ми обговорювали з нашими українськими колегами. Ми розуміємо, що це також було їхнім інтересом - переконатися, що угода не стане на заваді можливому майбутньому приєднанню (до ЄС). Тому про це також важливо сказати", - додала вона.
Варто зауважити, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль висловив очікування, що Верховна Рада ратифікує підписану в ніч на 1 травня угоду про надра із США на початку наступного тижня - до 8 травня.
Зазначимо, наразі не опубліковані "технічні" частини вказаної угоди, без яких неможливо зробити висновки про їх довгострокові наслідки для України.
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