Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У ЄС підтвердили, що угода про мінерали зі США не суперечить шляху України до членства

 

Угода про мінерали, підписана Україною та США 1 травня 2025 року, не суперечить законодавству ЄС і не стане перешкодою для вступу України до Європейського Союзу.

Про це на брифінгу у Брюсселі 2 травня повідомила головна речниця Європейської комісії Паола Піньо, передає кореспондентка "Європейської правди".

Головна речниця Єврокомісії заявила, що угода про надра між Україною та США бере до уваги плани України щодо вступу до ЄС і закодонавство ЄС.

"Ми вітаємо досягнуту вчора домовленість, яка бере до уваги, зокрема, процес вступу України до ЄС і законодавство ЄС, що, очевидно, має ключове значення", - наголосила Паола Піньо.

"Це те, що ми обговорювали з нашими українськими колегами. Ми розуміємо, що це також було їхнім інтересом - переконатися, що угода не стане на заваді можливому майбутньому приєднанню (до ЄС). Тому про це також важливо сказати", - додала вона.

Варто зауважити, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль висловив очікування, що Верховна Рада ратифікує підписану в ніч на 1 травня угоду про надра із США на початку наступного тижня - до 8 травня.

Зазначимо, наразі не опубліковані "технічні" частини вказаної угоди, без яких неможливо зробити висновки про їх довгострокові наслідки для України.

 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5945
  0,1239
 0,30
EUR
 1
 47,0808
  0,0879
 0,19

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1785  0,05 0,11 41,8667  0,10 0,24
EUR 46,7796  0,00 0,01 47,6044  0,00 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7200  0,13 0,30 41,7400  0,13 0,31
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес