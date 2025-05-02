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АНАЛІТИКА

Рубіо: Трамп визначиться, скільки часу ми присвятимо Росії та Україні

 
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що війна між Росією та Україною не має воєнного вирішення і президент США Трамп невдовзі прийме рішення, скільки уваги його адміністрація буде приділяти "цьому питанню".

"Давайте нагадаємо всім, що це не наша війна. Я маю на увазі, що це війна, яка почалася за Джо Байдена. Три роки вона тривала. Вони не доклали жодних зусиль, щоб якось довести її до кінця. І це війна, яка не має воєнного рішення: по суті, Путін не може захопити всю Україну; Україна не може відтіснити росіян туди, де вони були в 2014 році. І президент (Трамп - ІФ-У) намагався це зробити. Подивіться, ми стали ближчими. Ми - вперше - ми не знали цього протягом трьох років - ми начебто бачимо, що потрібно зробити, щоб Україна зупинилася. Ми бачимо, що потрібно для того, щоб росіяни зупинилися. Проблема в тому, що ці дві позиції все ще трохи віддалені одна від одної", - сказав він в ефірі телеканалу Fox News у четвер.

Рубіо заявив також, що від Трампа буде залежати, яку роль відіграватиме його адміністрація у врегулюванні ситуації "на найвищому рівні".

"Ми не збираємося відмовлятися від цього в тому сенсі, що ми не будемо готові допомогти... Але настає момент, коли президент повинен вирішити, скільки ще часу на найвищому рівні нашого уряду приділяти цьому питанню, коли, можливо, одна з двох сторін або обидві сторони недостатньо близькі, коли у нас так багато... більш важливих проблем... Тож у певний момент часу це або станеться, або нам усім потрібно буде рухатися далі. Це буде рішення, яке повинен буде прийняти президент", - зауважив держсекретар.

Він наголосив, що найближчим часом "потрібен справжній прорив", щоб сторони стали близькі до досягнення угоди.

"Послухайте, ви запитали, наскільки ми близькі. Я думаю, ми знаємо, де знаходиться Україна, і ми знаємо, де зараз Росія і де Путін. Вони все ще далеко один від одного. Вони ближче, але все ще далеко один від одного. І для того, щоб це стало можливим, дуже скоро потрібен справжній прорив, або я думаю, що президент повинен буде прийняти рішення про те, скільки часу ми збираємося присвятити цьому питанню", - зазначив Рубіо.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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