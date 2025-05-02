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АНАЛІТИКА

Єврокомісарка Кос: Підтверджуємо підтримку відкриття Кластеру 1 з Україною та Молдовою одночасно і якомога швидше

 

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила про підтримку відкриття Кластеру 1 у межах процесу вступу до ЄС з Україною та Молдовою одночасно та якомога швидше.

"Продуктивна розмова з віцепрем'єркою Ольгою Стефанішиною, щоб підтвердити нашу підтримку відкриття Кластеру 1 з Україною та Молдовою одночасно та якомога швидше", - написала Кос у соцмережі Х.

Як повідомлялося, в інтерв'ю Europa Libera Moldova єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що ЄС розглядає можливість продовження процесу вступу Молдови, відокремивши її від України на тлі того, як Угорщина чинить спротив переговорам з Києвом.

Пізніше Стефанішина зазначила, що заяви щодо відкриття перемовин лише з Молдовою під час непростих консультацій України з Угорщиною є неконструктивними.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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