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У Трампа пообіцяли терміново реалізувати угоду про надра з Україною
23:20 01.05.2025 |
США хочуть дуже швидко почати реалізацію угоди про надра з Україною. Мета Вашингтона - "повернути гроші американським платникам податків".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " mce_href="" target="_blank">брифінг радника президента США з питань внутрішньої безпеки Стівена Міллера.
Журналісти запитали у Міллера, які терміни реалізації угоди про надра між Україною і США.
"Я думаю, більш важливий момент у цій угоді з Україною - і я сподіваюся незабаром дати вам оновлену інформацію про те, як швидко її можна буде запустити - полягає в тому, що ми будемо рухатися на повній швидкості", - відповів радник президента США.
Він додав, що угоду планується привести в дію якомога швидше. За словами Міллера, головна мета - "повернути гроші Сполученим Штатам".
"Наші платники податків витратили сотні мільярдів доларів на субсидування війни в Україні. Це - повернення коштів США, і це один із найважливіших моментів, який потрібно розуміти", - розповів Міллер.
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