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АНАЛІТИКА

Трамп дав Зеленському роял-флеш угодою про надра – Бессент

 

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що угодою про ресурси президент США Дональд Трамп "роздав" своєму українському колезі Володимиру Зеленському роял-флеш, який можна показати російському керівництву. Про це чиновник заявив в ефірі телеканалу Fox Business.

"Ви знаєте, як президент Трамп сказав того дня в Овальному кабінеті Зеленському: "У вас немає козирів". Ну, знаєте що? Президент Трамп зараз роздав йому роял-флеш", - заявив Бессент.

На думку міністра, тепер можна "взяти ці козирі й піти та показати російському керівництву", що між цілями українського та американського народів "немає жодної розбіжності".
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: США
 

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