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АНАЛІТИКА

Зеленський: підписана з США угода є «справді рівноправною»

 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що підписана з США угода є «справді рівноправною».

«Угода значно змінилась у процесі підготовки. Тепер це справді рівноправна угода, яка створює можливість для інвестицій в Україну - доволі вагомих, а окрім того - ще й для суттєвої модернізації виробництв в Україні та - що не менш важливо - модернізації юридичних практик у нашій державі», - сказав він у своєму відеозверненні, зазначивши, що сьогодні були доповіді урядової команди щодо економічного партнерства зі США.

Зеленський зауважив, що в угоді немає боргу і створюється фонд - фонд відновлення, який буде «інвестувати в Україну та заробляти саме тут».

«Це робота разом з Америкою та на справедливих умовах, коли заробляти можуть у партнерстві і Українська держава, і Сполучені Штати, які допомагають нам у захисті», - додав він.

Президента також повідомив про розмову із головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком, зокрема про ратифікацію угоди.

Україна і США 30 квітня підписали угоду про економічне партнерство та створення Інвестиційного фонду відбудови. За словами міністерки економіки України Юлії Свириденко, документ, серед іншого передбачає, що повна власність і контроль залишаються за Україною, фонд створюється 50/50, жодних боргових зобов'язань України перед США, угода не стане перешкодою для вступу України до Євросоюз, а фонд наповнюватиметься доходами виключно з нових ліцензій.

Міністр фінансів США Скотт Бессент наголосив, що ця угода «чітко сигналізує» Росії, що адміністрація президента Дональда Трампа налаштована на мирний процес, «зосереджений на вільній, суверенній і процвітаючій Україні в довгостроковій перспективі».

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував, що уряд проведе завтра, 1 травня, консультації з головами фракцій, груп і керівництвом Верховної Ради щодо ратифікації угоди зі США.

Дональд Трамп просував угоду з початку свого другого терміну президентства в січні. Обидві сторони були готові в лютому підписати угоду щодо природних ресурсів, алепідписання відклали після того, як зустріч Трампа і президента України Володимира Зеленського в Овальному кабінеті перетворилася на суперечку.
За матеріалами: Радіо Свобода
Ключові теги: США
 

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